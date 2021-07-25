«يعد انفصاله عن علياء البسيوني».. قصة 3 نساء في حياة أحمد سعد

أعلن المطرب أحمد سعد، انفصاله عن خطيبته عارضة الأزياء علياء بسيوني، بعد ارتباط دام 10 أشهر، وفقا لتصريحاته ببرنامج «ET بالعربي»، حيث كان من المقرر أن يحتفل قريبا بعقد قرانه وسط حضور عدد من أصدقائه، ولكن لم تكن علياء هى الأولى في حياة الفنان لذلك ترصد “الدستور” في السطور التالية قصة 3 نساء في حياته.

"لبنى بيومي"

أول سيدة في حياة أحمد سعد هي لبنى بيومي التي تزوجها العام 2006، وهي أمّ ابنيه الوحيدين "جودي" و"أحمد"، وكانت هناك خلافات مستمرة بينهما أدت لطلاقهما ثلاث مرات.

وجاء انفصال "لبنى" عن الفنان أحمد سعد، على مرات عدة، كان أولهما في العام 2010، بسبب خلافات بينها وبين شقيقته، وفي العام ذاته، ردها مرة أخرى بمؤخر صداق 5 آلاف جنيه، وانفصلا نهائيا عام 2011.

"ريم البارودي"

والثانية ريم البارودي والتي جمعته بها علاقة عمل بمسلسل "إحنا الطلبة " وتحولت الصداقة والعمل إلي علاقة حب ثم خطوبة ثم زواج استمر لمدة شهر وانتهي بطلاق.

وتابع الفنان أحمد سعد، قائلًا في إحدى اللقاءات: "أنا أحترم شخصية ريم جدًا وأحبها في اللقاءات التليفزيونية لأنها بتبقى "كيوت أوي"، ولكن في الحقيقة شخصيتها مختلفة، وبالرغم من موافقتها على طلاقنا إلا انها لم توافق على ارتباطى بغيرها"، مشيرا إلى أن زواجهما استمر 6 أيام فقط.

"سمية الخشاب"

كما تزوج سعد مرة ثالثة وكانت من الفنانة سمية الخشاب، بعد قصة حب بينهما، حاولا في البداية نفي العلاقة العاطفية بينهما، لكن بعد ذلك وقع الزواج، وفي عام 2019 أحمد سعد فاجأ الجميع بمنشور على حسابه الشخصي بـ انستجرام «أنا قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب.. أتمنى لها السعادة والتوفيق وأتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي .... اولادي».

وبعدها أعلنت سمية الخشاب في وقت لاحق أنها تعرضت للضرب المبرح من طليقها أحمد سعد، ما تسبب فى تهتك الطحال وأدى إلى خضوعها لعملية جراحية لاستئصاله.