السبت 24 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سويسرا ترسل مساعدات طبية لمكافحة جائحة كورونا إلى إندونيسيا

كورونا في إندونيسيا
كورونا في إندونيسيا

أرسلت سويسرا اليوم السبت طائرة مساعدات طبية، تحمل 600 جهاز أكسجين إلى إندونيسيا؛ للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا.


ونقل موقع /سويس انفو/ التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية عن وزارة الشئون الخارجية الاتحادية السويسرية قولها إن السفارة السويسرية في جاكرتا ستعمل، عن كثب، مع السلطات المحلية لضمان توزيع المواد "على أساس الحاجة وفق ما تقتضيه المبادئ الإنسانية".

 

كورونا حول العالم

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في جميع أنحاء دول العالم، في ظل تسجيل أرقام جديدة على صعيد الإصابات والوفيات.

39097 إصابة و546 وفاة جديدة بالهند

ذكر بيان حكومي أن الهند سجلت، السبت، 39097 إصابة جديدة بكوفيد-19 و546 وفاة جراء هذا المرض خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 420016.

 

1919 إصابة جديدة بألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و754511 بعد تسجيل 1919إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91520 بعد تسجيل 28 وفاة.

 

الصين تسجل 35 إصابة جديدة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إن بر الصين الرئيسي سجل 35 إصابة جديدة بكوفيد-19 الجمعة نزولاً من 48 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 13 من الإصابات الجديدة محلية ارتفاعاً من 12 إصابة قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 20 نزولاً من 35 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92497 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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