السبت 24 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء العراقي لعوائل شهداء وجرحى تفجير مدينة الصدر: سنقتص من الجناة

الكاظمي
الكاظمي

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي ، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن القوات الأمنية تلاحق الجناة والمتورطين معهم في تفجير مدينة الصدر الأخير، وستقتص منهم .

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية ، إن الكاظمي التقى اليوم بعوائل شهداء وجرحى التفجير الإرهابي الجبان في مدينة الصدر ، حيث قدم تعازيه ومواساته لعوائل الشهداء الضحايا، سائلاً الله تعالى أن يمّن على الجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدا أنه وجه وزارة الصحة بتقديم كل سبل الدعم؛ من أجل سرعة شفائهم وتكفل من يحتاج العلاج في الخارج، وتذليل الصعاب والعقبات أمام عوائل الشهداء.

وأكد الكاظمي أن القوات الأمنية تلاحق الجناة والمتورطين معهم وستقتص منهم، مضيفا إننا نبحث عن العدالة وليس الانتقام، ونعمل على الحفاظ على كرامتكم، والقيام بواجبنا تجاهكم وتجاه كل العراقيين.

وأوضح أن الوضع السياسي هو من أنتج هذه الفوضى، ونعمل جاهدين على مواجهة كل ما يعيق عمل الدولة والبحث عن الحكم الرشيد، فالفساد والمحسوبية وسوء الإدارة هي من أوصلت البلد إلى ما هو عليه الآن.

وختم الكاظمي حديثه قائلا : "إن العراقيين يستحقون حياة أفضل، ولدينا خيرات نريد أن ينعم بها أبناء شعبنا، إلا أن الصراع السياسي يكبل أي تقدم".

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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