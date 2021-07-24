النيابة تستدعى مسئولى شاطئ النخيل بشأن غرق 3 أشخاص رغم غلقه

قرر المستشار أحمد جمال، رئيس نيابة أول العامرية، استدعاء المسئولين شاطئ النخيل لسؤالهم عن واقعة غرق 3 أشخاص بعد تسللهم إلى مياه البحر بالرغم من غلقه بقرار من النيابة العامة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن جثث الضحايا.

وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود بلاغ بوجود غريق بشاطئ النخيل، رغم غلقه بقرار من النيابة العامة، بعد تسللهم ونزول عدد من الأشخاص إلى مياه البحر.

وانتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين غرق شاب يدعى بهاء أنور عبده، 23 سنة من محافظة القاهرة، وشخص آخر تسلل إلى مياه البحر رغم غلق الشاطئ ولافتات التحذير على طول الشاطئ والإجراءات المتبعة لمنع نزول البحر.

كما تلقى قسم شرطة أول العامرية، بلاغا بغرق شاب بشاطئ الزهور بمنطقة العجمى فى الإسكندرية دائرة قسم شرطة أول العامرية وجار البحث عن جثته بواسطة قوات الحماية المدنية.

يذكر أن جميع شواطئ الإسكندرية شهدت إقبالا غير مسبوق من المصطافين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ ورفعت الراية الحمراء لتحذير المواطنين من نزول مياه البحر نظرا لارتفاع الأمواج، تم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.