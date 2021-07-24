السبت 24 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكك الحديدية: تعديلات في خطوط سير قطارات وجه بحرى

قطار روسي
قطار روسي

أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها اليوم أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.

وأنه نظرا لما تقوم به الهيئة  من أعمال تطوير نظم الإشارات والاتصالات  على خطي القاهرة/ الإسكندرية  والقاهرة/بنها/بورسعيد الأمر الذي يتطلب عمل إحلال وتجديد لبعض قطاعات السكة وكذلك تنفيذ أعمال فك إرتباط لأجهزة الإشارات الحالية وإستبدالها بأجهزة إشارات تعمل بنظام إلكتروني حديث وأنه لتنفيذ هذه الأعمال في المواعيد المقررة ولإمكان إحكام السيطرة والتحكم في أمان حركة مسير القطارات على الخطوط قامت الهيئة بإجراء بعض التعديلات في مواعيد بعض القطارات وإلغاء بعض القطارات ذات المشغولية المنخفضة طبقا لما يلي :-

إعتبارا من يوم 25 / 7 / 2021 وبعد إنتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك ( تشغيل مؤقت للقطارات ) كالأتي :-

• اختصار قطارات 883 / 894 ، 889 / 802 ، 31 / 2 بمحطة دمنهور .

• اختصار قطارات خط أبو قير / الإسكندرية بمحطة سيدي جابر مع تشغيل قطار ترددي لنقل الركاب للإسكندرية .

• إيقاف مؤقت تشغيل قطار 394 بين الزقازيق / المنصورة وإختصار قطار 393 بمحطة الزقازيق وتعديل ميعاد قطار 339 .

• إيقاف مؤقت لبعض القطارات على خطوط الفروع بطنطا (337/350/351/352 ، 560/565 ، 52/291 ، 297/292 ، 875/804 ، 233/236 ) .

• اختصار قطاري 561 / 532 بمحطة منوف .

• تعديل مواعيد القطارات الأتية (231 ، 229 268، 51، 48 ، 50، 38، 235، 232، 234، 263) .

إعتبارا من يوم 1/8/2021 ( تشغيل مؤقت للقطارات ) كالأتي :-

• إيقاف مؤقت للقطارات الأتية (2001 ، 926 ، 1918 ، 128 ، 129 ، 14 ، 27) .

• تعديل ميعاد قطاري 2008 ، 1008 .

• إختصار القطارات الأتية بمحطة سيدي جابر (3/ 132،118/ 119،196/ 567 ، 919/ 920 ، 517/ 518، 29/ 8 ، 591/ 588، 927/904، 915/900 ) .

• إختصار قطار 925 بمحطة طنطا .

السكة الحديد القطارات تغير مواعيد وقف تشغيلها

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

«راوتر على سور المدرسة».. تفاصيل ضبط 20 حالة غش فى امتحان الفيزياء

بعد الزيادة الجديدة.. 7 طرق لتوفير 50% من استهلاك البنزين

الاستعانة بشباب الضباط لتولي القيادة.. التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات الداخلية العامة

193 مليونًا و165 ألف إصابة بكورونا فى العالم.. والوفيات تتخطى 4 ملايين و143 ألفًا

«الإحصاء» يكشف عدد وفيات المصريين خلال جائحة كورونا

«حرمانه من الامتحانات عامين».. عقوبة الطالب المسئول عن تسريب امتحان الفيزياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

عن الرق والتوبة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين ومسار ممتد من التعاون

مؤمن المحمدي

أول بطولة فى مصر

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «1»

محمد عبدالعزيز

قراءة متأنية فى أرقام معرض الكتاب

ثروت الخرباوي

سقوط أسطورة المتأسلمين

ماجد حبته

إسرائيل فى الاتحاد الإفريقى!

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

صور

العيد في حديقة الفسطاط.. ضحك ولعب

عيد الأضحى على كوبري الجامعة

العيد في المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: لقاح «فايزر» يمنع خطر كورونا وليس فعالا ضد الإصابة

تفاصيل عودة إسرائيل للاتحاد الأفريقى بعد 20 عامًا من الإطاحة بها

تسجيل 130 إصابة بكورونا فى موريتانيا