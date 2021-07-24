غادة عادل تطير إلى أوروبا فى أغسطس من أجل «الثمانية»

تستعد غادة عادل لاستئناف تصوير باقي مشاهدها الداخلية في المسلسل الدرامي الجديد «الثمانية»، وذلك قبل الانتقال إلى إحدى الدول الأوروبية مطلع شهر أغسطس المقبل، لتصوير المشاهد الخارجية من العمل.

ويستعد طاقم عمل مسلسل «الثمانية» خلال الأيام القليلة القادمة للسفر خارج مصر لتصوير عدد من المشاهد الخارجية في عدة دول أوروبية، هي عبارة عن مشاهد الأكشن والإثارة في العمل الجديد الذي يعرض على منصة «شاهد» نهاية العام الجاري، حيث انتهى المخرج أحمد مدحت من معاينة كافة الأماكن المقرر أن تشهد تصوير باقي أحداث المسلسل.

ويواصل صناع وأبطال العمل التصوير بعدة مناطق بالقاهرة، حيث انتهى طاقم العمل من تصوير أسبوعين كاملين من العمل الجديد الذي يقوم ببطولته الفنان آسر ياسين والفنان خالد الصاوي وعدد كبير من النجوم.

وصور طاقم العمل خلال الفترة الماضية عدة مشاهد بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، بالإضافة إلى تصوير عدد كبير من المشاهد بالطريق الصحراوي بأحد الديكورات الهامة.

أبطال مسلسل الثمانية

مسلسل «الثمانية» أول تجربة في التأليف الدرامي للمستشار تركي آل الشيخ، ويقوم ببطولته آسر ياسين، جاميكا، خالد الصاوي، غادة عادل، ريم مصطفى، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وإخراج أحمد مدحت، وإنتاج عبدالله أبوالفتوح.

المسلسل مكون من 15 حلقة درامية، حيث تم رفع عدد حلقات العمل من 8 حلقات إلى 15 بعد أن انضم السيناريست عمرو سمير عاطف إلى المستشار تركي آل الشيخ، للمشاركة في كتابة سيناريو وحوار المسلسل، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد الرقمية نهاية العام الجاري.

قصة مسلسل الثمانية

يجسد آسر ياسين شخصية ضابط مباحث ويدخل في صراعات ومغامرات عديدة بينه وبين باقي أبطال المسلسل، ويقوم بإنقاذ أحد المستشفيات من إرهابي يحاول تفجيره، ويأتي آسر ياسين بزوجة وابن الإرهابي كي يمنعه من تفجير المستشفى، فيما تظهر غادة عادل بدور فنانة مرموقة ضمن الأحداث.