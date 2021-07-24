السبت 24 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توقيع الكشف الطبي على 3946 مريض جلدية بكفر الشيخ

الدكتورة سوسن سلام
الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة

قالت الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن مستشفى الجلدية وقع الكشف الطبي على عدد 3946 مريض خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو 2021.

وأضافت وكيلة وزارة الصحة، أن صيدلية المستشفى قامت بتوفير بعض الأدوية الهامة مثل دواء الديكالديرم الذي يستخدم لعلاج مرض الصدفية والبهاق وذلك لكونه آمن وفعال، كما قامت صيدلية نفقة الدولة بصرف 16 قرار علاج على نفقة الدولة خلال نفس الفترة وقامت صيدلية المعمل بعمل تركيبات لعلاج عدة أمراض مثل الأمراض الفطرية والصدفية والبهاق.

وأشارت إلى أن قسم التحاليل بالمستشفى قد قام  بعمل 58 تحليل تنوع بين تحليل بول وبراز و تحليل هيموجلوبين ، وقام القسم الداخلي بالمستشفى بمتابعه 3 حالات لشمانيا وصدفية ، مؤكدة أنه تم صرف علاج شهري لعدد 45 مريض متردد للجذام ، وقام قسم الأشعة بعمل 245 حالة بجلسات الناروباند ، كما تم عمل 200 حالة كي بالتبريد لمرض السنط وعين السمكة والزوائد الجلدية ، و أن مستشفى الجلدية تمارس دورا هاما في المنظومة العلاجية بكفرالشيخ وأشارت بمجهودات الفريق الطبي بالمستشفى كما حثتهم إلى بذل مزيد من الجهد لخدمة المواطنين .

كانت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، قد أعلنت أن مستشفى كفرالشيخ العام، قام خلال النصف الأول من العام الجاري من 1 يناير وحتى 30 يونيو بإجراء 16710 عمليات جراحية تنوعت بين عمليات ذات مهارة خاصة وعمليات كبرى وصغرى ومتوسطة حيث تم إجراء 238 عملية جراحية ذات مهارة خاصة و1335 عملية جراحية كبرى و1153 عملية متوسطة و1059 عملية جراحية صغرى، وتم إجراء 1041 جراحة بالعيادات الخارجية و11884 جراحة بقسم الاستقبال.

وأضافت سلام، أن المستشفى قام بعمل 67182 فحص بالأشعة حيث قامت بعمل 2993 فحصا بالرنين المغناطيسي و276 فحصا بجهاز C arm و230 فحص دوبلر و1516 فحص إيكو و14671 رسم قلب و366 قسطرة و13004 أشعات مقطعية و246 فحص منظار و6376 فحص موجات فوق صوتية و27404 أشعات عادية.

 

الصحة الجلدية كفر الشيخ الدكتورة سوسن سلام مستشفى

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وائل لطفي

يوليو ويونيو

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