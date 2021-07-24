بعد ظهور على المياه.. دفن جثة غريق شاطئ الزراعيين بالنخيل غرب الإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة صبي لقي مصرعه غرقا بشاطئ الزراعيين بالنخيل غرب المحافظة بعد تسلله إلى مياه البحر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال العاملين بالشاطئ عن الواقعة.

وتلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من مسؤولي شاطئ الزراعيين بالنخيل بغرق شخص أثناء نزوله للاستحمام بمياه البحر.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أثناء نزول المدعو طارق أيمن، 17 سنة، مقيم بمحافظة الغربية، إلى مياه شاطئ الزراعيين بالنخيل، سحبته الأمواج إلى داخل المياة مما أدى إلى غرقه.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري بمعداتها وأثناء البحث عن الجثة ظهرت على سطح المياه عقب صلاة الفجر، تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وقررت نيابة الدخيلة بالاسكندرية، التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بعد نزوله في مياه شاطئ السلام للاستحمام في أول أيام فتح الشواطئ، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان ومسؤولي الشاطئ عن الحادث.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، وعدد من الغواصين المتطوعين، من انتشال جثة غريق شاطئ السلام، بعد ثلاث أيام متتالية من البحث وذلك عقب ظهورها على مياة البحر، بعد أن جرفه التيار البحر إلى شاطئ النخيل لقربه من شاطئ السلام غرب الإسكندرية.

كما واصلت واصل قوات الإنقاذ النهري وعدد من الغواصين المتطوعين بالإسكندرية، خلال الثلاث أيام الماضية، عملية البحث عن جثة الغريق بشاطئ السلام، والذي يعد أول ضحية بعد فتح الشواطئ مرة أخرى، عندما أقدم مع 4 أشخاص من محافظة الغربية للسباحة داخل شاطئ السلام القريب من شاطئ النخيل، وبسبب التدافع بينهم تسبب في حالة الغرق، إلا أن تمكنوا المنفذين المتواجدين على الشاطئ من إنقاذ 4 أشخاص، بينما اختفى الخامس في المياه، ظلوا في عملية البحث لمدة 3 أيام، حتى تم انتشاله، تم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.