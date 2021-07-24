موعد إجازة رأس السنة الهجرية والعطلات المتبقية في 2021 يحظى حاليا على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدر قائمة أكثر الكلمات البحثية من قبل الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير توقيت رأس السنة الهجرية وعدد أيام الإجازات الرسمية المتبقية في العام الحالي.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية والعطلات المتبقية في 2021

لم يتبقى سواء أيام قليلة على موعد رأس السنة الهجرية والتي تعد من الإجازات الدينية الرسمية التي تمنحها الدولة للعاملين بالمؤسسات والهيئات الحكومية بأجر كامل حيث يحتفل به الملايين من المسلمين بالعالم العربي والإسلامي في يوم الاثنين 9 أغسطس المقبل وفقا للحسابات الفلكية المبدئية للمعهد القومي للبحوث الفلكية فيتم تعطيل العمل بكافة المصالح الحكومية وشركات القطاع العام والوحدات المحلية وشركات قطاع الأعمال في هذا اليوم حيث لم يعد يتبقى في قائمة الإجازات الرسمية التي تمنحها الدولة للموظفين خلال العام سواء يومين فقط .

قائمة العطلات المتبقية في العام الحالي

وفقا للمركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية فإن المتبقي من العطلات الرسمية مدفوعة الأجر التي تمنحها الدولة للعاملين بالجهاز الإداري هما الإجازة القومية الرسمية احتفالا بعيد القوات المسلحة في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة الذي يوافق يوم الأربعاء 6 أكتوبر والإجازة الدينية الخاصة بالاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في يوم الاثنين 18 أكتوبر المقبل وذلك وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي يحدد العلاقة بين المؤسسة والعاملين بها سواء كان في القطاع العام أو القطاع الخاص.

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لينك المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية

يمكن معرفة موعد إجازة رأس السنة الهجرية والعطلات المتبقية في 2021 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص برئاسة الجمهورية من خلال هذا الرابط (من هنا) والذي يتم نشر كافة الإجازات التي تمنحها الدولة لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص سواء دينية أو قومية أو وطنية بأجر كامل حيث وصلت عدد أيام الإجازات الرسمية في العام الحالي 15 يوما بدأت يوم 7 يناير الماضي الموافق عيد الميلاد المجيد و ستنتهي يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.