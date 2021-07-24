السبت 24 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غياب 170 طالبًا وطالبة عن امتحان الفيزياء في كفر الشيخ

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

أعلنت غرفتي عمليات محافظة كفر الشيخ و عمليات التربية والتعليم ، عدم رصد أي تجاوزات في أعمال امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، بمادة الفيزياء  ب 86 لجنة موزعة على 12 إدارة تعليمية ، كما لم ترصد أي حالات غش.

وتابع اللواء جمال نور الدين ، أعمال الامتحانات، موجهاً بتوفير سبل الراحة لإنجاح سير الامتحانات بهدوء ويسر على أبنائنا طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، بإشراف الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ .

كما تابعت غرفة عمليات محلية بالمديرية والإدارات التعليمية وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان ومتابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها.

وقالت الدكتورة بثينة كشك ،وكيل وزارة التربية والتعليم ،أن 13 ألف و 463 طالب وطالبة  بالشعبة العلمية أدوا امتحان  مادة الفيزياء وتغيب عن أداء الامتحان 170 طالبا وطالبة ، وكانت نسبة الحضور بين الطلاب98.7٪  موزعين على 86 لجنة في 12 إدارة تعليمية بالمحافظة.

وأكد تامر وهدان، المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة ،لم يتم رصد أي شكاوى خاصة داخل اللجان، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة ، وتابعوا تجهيز اللجان قبل وبعد الامتحان، وتوافر أدوات التعقيم بكل لجنة وتجهيز الاستراحات الخاص برؤساء اللجان والملاحظين وتوفير سبل الراحة لهم ، مضيفا أن غرفة العمليات مازالت منعقدة لمتابعة  عودة أوراق الإجابة  لحين وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة بمحافظة كفر الشيخ.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن إدارات الأمراض المتوطنة وصحة البيئة بالتعاون مع مديرى الإدارات الصحية والأطقم الطبية يقومون بمتابعة مكثفة لجميع المدارس بالمحافظة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة، حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب بمحافظة كفرالشيخ ومتابعة كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بمدارس المحافظة.

وأكدت وكيلة وزارة الصحة أنه يتم التأكد من ارتداء الطلاب والمراقبين على الامتحانات باللجان الكمامات، والتأكد من توافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، ومن النظافة العامة بها، وبدورات المياه، وتوافر المطهرات والصابون على الأحواض، ونظافة البيئة المحيطة بالمدارس، وتوافر سلات لجمع القمامة، والتخلص الآمن منها، وعدم وجود أي مخلفات أو تراكمات للقمامة بجوار المدارس، بجانب المرور على خزانات المياه بالمدارس، للتأكد من فصل المستعمل منها في أعمال الدفاع المدني والحرائق أو الأغراض الأخرى عن شبكة مياه الشرب، والتأكد من سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه الشرب والكهرباء ووصلات الصرف الصحي وغيرها، فضلًا عن وجود ممرضة مع كل لجنة امتحانات لقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان، وكذلك متابعة الحالة أثناء تأدية الامتحان، فضلًا عن وجود غرف عزل مجهزة فى حالة ظهور أى اشتباه أثناء اللجنة.

طالب طالبة الفيزياء امتحان الثانوية العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

«راوتر على سور المدرسة».. تفاصيل ضبط 20 حالة غش فى امتحان الفيزياء

«حرمانه من الامتحانات عامين».. عقوبة الطالب المسئول عن تسريب امتحان الفيزياء

بعد الزيادة الجديدة.. 7 طرق لتوفير 50% من استهلاك البنزين

«صحة الإسكندرية»: 37 مصابا بحادث برج العرب يتلقون العلاج في 3 مستشفيات

الاستعانة بشباب الضباط لتولي القيادة.. التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات الداخلية العامة

«إغماء فأزمة قلبية» القصة الكاملة لوفاة طالبة داخل لجنة امتحان الفيزياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

عن الرق والتوبة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين ومسار ممتد من التعاون

مؤمن المحمدي

أول بطولة فى مصر

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «1»

محمد عبدالعزيز

قراءة متأنية فى أرقام معرض الكتاب

ثروت الخرباوي

سقوط أسطورة المتأسلمين

ماجد حبته

إسرائيل فى الاتحاد الإفريقى!

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

صور

العيد في حديقة الفسطاط.. ضحك ولعب

عيد الأضحى على كوبري الجامعة

العيد في المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: لقاح «فايزر» يمنع خطر كورونا وليس فعالا ضد الإصابة

تفاصيل عودة إسرائيل للاتحاد الأفريقى بعد 20 عامًا من الإطاحة بها

تسجيل 130 إصابة بكورونا فى موريتانيا