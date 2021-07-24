طلاب الثانوية عن امتحان الفيزياء: صعب والأسئلة غير مباشرة

انتهى منذ قليل طلاب الثانوية العامة شعبة علمي من تأدية امتحان مادة الفيزياء، بمدرسة الوراق الثانوية بنات بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة.

ورصدت "الدستور" آراء عدد من الطلاب حول مستوى الامتحان والتي جاءت على النحو التالي.

قالت نورهان محمد إحدى طالبات الصف الثالث الثانوي شعبة علمي بمدرسة الوراق الثانوية إن امتحان مادة الفيزياء كان غاية في الصعوبة مما أثار غضب واستياء الطلاب، لافتة إلى أن الفيزياء استكملت مسيرة ضياع الدرجات وحلم كليات القمة.

أضافت نوران عبد الهادي إحدى طالبات الثانوية العامة أن الامتحان كان فوق مستوى الطالب المتوسط وبه العديد من الصعوبات كما أن جميع الأسئلة جاءت بشكل غير مباشر.

أوضحت ندى إحدى طالبات الصف الثالث الثانوي أن الامتحان يحتوي على ٥٠ سؤال وجميعهم غير مباشرين لا يوجد سوى أقل من ١٠ أسئلة مباشرين، ذلك بجانب أن الوقت كان غير كافي لإنجاز كافة الأسئلة ومراجعتها.

وانطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ يوم السبت الموافق ١٠ يوليو الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

طلاب الثانوية

يتوجه طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم ورياضة لأداء أول امتحاناهم في مادة اللغة العربية وتفتح اللجان أبوابها في تمام الساعة التاسعة وذلك قبل بدء اللجان بساعة لإعطاء الوقت الكافي للمراقبين من أجل القيام بتنظيم ودخول الطلاب وإتمام إجراءات التفتيش بواسطة "العصا الإلكترونية".

واوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحان يتكون من ٦٠ سؤالا بنظام الاختيار من بين المتعدد "البابل شيت" تغطي كافة فروع المادة، التي تم وضعها بواسطة خبراء المركز القوم للامتحانات.

وكان رؤساء لجان الامتحانات والبالغ عددها ٢١٨٩ لجنة علي مستوي الجمهورية قد انتهوا من تعليق كشوف المناداة في اللجان الفرعية، ولصق استيكر باسم كل طالب ورقم جلوسه علي الديسكً المخصص لجلوسه باللجان.

ومن المقرر أن يبدأ امتحان طلاب الثانوية العامة، فى المواد التي تضاف للمجموع اعتبارا من يوم 10 يوليو الجاري وحتى 2 أغسطس المقبل.

طلاب الثانوية

ويتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية اليوم السبت ١٠ يوليوامتحان اللغة العربية، الاثنين ١٢ يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، الاربعاء١٤ يوليو الرياضيات البحته جبر وهندسة فراغية، السبت ٢٤ امتحان مادة الفيزياء، الاثنين ٢٨ الرياضيات التطبيقية الديناميكا، السبت ٣١ يوليو الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا، الاثنين ٢ اغسطس امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة وامتحان مادة التفاضل والتكامل.

بينما ظل امتحان الشعبة الأدبية يوم الأحد الأحد ١١ يوليو امتحان اللغة العربية، الثلاثاء ١٣ يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، الخميس ١٥ يوليو امتحان الجغرافيا، الأحد ١٨ يوليو امتحان الفلسفة والمنطق، الأحد ٢٥ يوليو امتحان التاريخ، الثلاثاء ٢٧ يوليو امتحان علم النفس والاجتماع، الخميس ٢٩ يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.