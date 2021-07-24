بورسعيد تستعد لتنفيذ تدريبات مجابهة الأزمات والكوارث «صقر ٨٠»

السكرتير العام يتابع استعدادات تنفيذ التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة بورسعيد ( صقر ٨٠)

كلف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة استعدادات تنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة بورسعيد ( صقر ٨٠) مع العاملين بالشبكة الوطنية الموحدة للأزمات والطوارئ بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك للتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى، ومناقشة آليات تنفيذ البيان الخاص بمشروع صقر (٨٠ ).

الشبكة الوطنية الموحدة للأزمات والطوارئ

جاء ذلك بحضور العميد إبراهيم عزب، المشرف العام على الشبكة الوطنية الموحدة، والعقيد محمد عبد الهادي، المستشار العسكري لمحافظة بورسعيد، والعقيد باسم سعيد مدير الشبكة الوطنية الموحدة.

الشبكة الوطنية الموحدة للأزمات والطوارئ

واستعرض السكرتير العام بيان تجريبي داخل الشبكة الوطنية الموحدة للوقوف على كافة الاستعدادات وجاهزية الشبكة الوطنية الموحدة للأزمات والطوارىء، لتنفيذ برنامج صقر (٨٠)، مشددًا على تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لانطلاق البيان العملى المشترك، مشروع (صقر ٨٠) أول أغسطس القادم.

الشبكة الوطنية الموحدة للأزمات والطوارئ

وفي سياق آخر أعلن اللواء عادل الغضبان، أن الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب واصلت حملاتها المكبرة لإزالة التعديات والمخالفات على ممتلكات وأراضى الدولة، حيث قاد حي الجنوب برئاسة الأستاذ أحمد زغلف حملة مكبرة، أسفرت عن إزالة أربع حالات تعد بناء مخالف بدون ترخيص بجنوب بورسعيد.

الشبكة الوطنية الموحدة للأزمات والطوارئ

وأكد محافظ بورسعيد أن عدد من الأشخاص استغلوا أجازة عيد الأضحى المبارك، وقاموا بالبناء على أراضي الدولة، حيث تم بناء حالة فى منطقة جمعية القناة، وحالة وجمعية الإسراء، وحالة أخرى على صرف 17 حالة فى ري خمسة ترعة سرحان، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رصدت البناء المخالف، وعلى الفور تم شن حملة لإزالة التعديات بالمناطق المذكورة، وتم توقيع العقوبات على المخالفين.

وشدد المحافظ على استمرار حملات إزالة التعديات بحي الجنوب، ومنع استغلال أراضي الدولة، و التعامل بكل حزم مع المخالفين.