السبت 24 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وزيرة الثقافة تنعي الشاعر فؤاد حجاج: فقدنا أحد أهم مبدعي الأدب والشعر

فؤاد حجاج
فؤاد حجاج

نعت الفنانه الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، شاعر العامية الشهير فؤاد حجاج، الذي غيبة الموت صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

وقالت عبدالدايم، إن الثقافة المصرية فقدت أحد أهم مبدعي الأدب والشعر، مشيرة إلى أن الراحل تميز بوضوح أسلوبه وقوة تأثير كلماته.

وتابعت أنه لعب دورا هاما في إثراء مسرح الدولة على مدار فترات طويلة، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

يذكر ان الشاعر فؤاد حجاج بدأ مشواره الأدبي في أواخر الستينيات، أصدر ديوانه الأول عام 1971، وأثرى المكتبة العربية بالعديد من الدواوين، والمسلسلات الإذاعية، والكتب، والبرامج الشعرية، والمسرحيات وغيرها.

ومن أهم أعماله تترات مسلسل "حديث الصباح والمساء"، إلى جانب العديد من المسلسلات الإذاعية والبرامج الشعرية ومنها “جحا 79”.

كما قدم لمسرح الدولة "قطار الحواديت"،"والله زمان يا فاطمة" ومن أشهر أعماله الأدبية وادي الخوف (ديوان بالعامية) 1971، في المحكمة (ديوان بالعامية) 1973، غنوة المطر (ديوان بالعامية) 2003، العمال والمسرح (دراسة مشتركة) 1979، غناوي القلب (ديوان مشترك) 1980، يوميات عبدالعال (قصيدة درامية) 1984، محاكمة شخصيات نجيب محفوظ (قصيدة درامية) 2003، نور النار (ديوان بالعامية) 1989، وفتافيت الجمر (ديوان بالعامية) 2004، ومن الدراسات المسرح والعمال 1989، بيتهوفن معزوفة التحدي 1995، فارس مسرح الثقافة الجماهيرية 1997 للأطفال، علام.. وقطار الأحلام 2003 أعمال خاصة، طه.. قنديل من الوطن (رؤية وأشعار) عن كتاب رحلة التنوير للدكتور سمير سرحان والدكتور محمد عناني.

حصل على العديد من الأوسمة والجوائز منها جائزة العيد الأول للفن والثقافة عام 1979 (وزارة الثقافة)، جائزة الميكروفون الذهبي عام 2001 (مهرجان الإذاعة والتليفزيون)، شهادات تكريم من أغلبية جامعات مصر، وشهادات تكريم من مديريات الثقافة بالأقاليم، ومنحة التفرغ لعامي 1996 – 1997 (وزارة الثقافة).

الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة شاعر العامية فؤاد حجاج صراع مع المرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

«حرمانه من الامتحانات عامين».. عقوبة الطالب المسئول عن تسريب امتحان الفيزياء

حرارة ورطوبة ورياح.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس حتى الخميس المقبل

«صحة الإسكندرية»: 37 مصابا بحادث برج العرب يتلقون العلاج في 3 مستشفيات

«الفيزياء بريئة».. «تعليم المنوفية» تكشف تفاصيل وفاة طالبة بالثانوية العامة

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم السبت

مفاجأة جديدة فى واقعة مقتل أب على يد نجله بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

عن الرق والتوبة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين ومسار ممتد من التعاون

مؤمن المحمدي

أول بطولة فى مصر

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «1»

محمد عبدالعزيز

قراءة متأنية فى أرقام معرض الكتاب

ثروت الخرباوي

سقوط أسطورة المتأسلمين

ماجد حبته

إسرائيل فى الاتحاد الإفريقى!

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

صور

العيد في حديقة الفسطاط.. ضحك ولعب

عيد الأضحى على كوبري الجامعة

العيد في المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: لقاح «فايزر» يمنع خطر كورونا وليس فعالا ضد الإصابة

تفاصيل عودة إسرائيل للاتحاد الأفريقى بعد 20 عامًا من الإطاحة بها

تسجيل 130 إصابة بكورونا فى موريتانيا