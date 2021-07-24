منة فضالي تُثير الجدل بتصريحات عن أغاني ومُطربي المهرجانات

تصريحات مثيرة للجدل أطلقتها الفنانة منة فضالي، خلال حوار لها بقناة "الرشيد" العراقية، حيث تحدثت عن الفن وأسرار حول حياتها الشخصية، الأمر الذي أثار جدلا وجعلها تتصدر محركات البحث، خلال الساعات الماضية.

"مبفهمش عراقي"

قالت الفنانة منة فضالي، إنها لم تزر العراق من قبل، ورغم إجرائها حوارات عديدة مع قنوات تلفزيونية عربية، إلا أنها لم تجرِ حوارًا مع أي قناة عراقية، كما أنها لا تسمع أغاني عراقية كونها لا تفهم الكثير من كلماتها، مضيفة:"مش بس عراقية، فيه أغاني عربية بلهجات غير مصرية مش بفهمها".

"مبسمعش مهرجانات"

وحول المهرجانات التي انتشرت مؤخرًا في الشارع المصري بصوت مغنيين شعبيين مغمورين، قالت منة فضالي إنها لا تسمع كل المهرجانات المصرية، وذلك خلال حوارها في برنامج "مع الفارس"، الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس.

"بحب بنت الجيران"

قالت إن أكثر ما تحبه من أغاني المهرجانات "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال، متابعة:"فيه ناس كتير غنوا الأغنية دي بطرق مختلفة، ولو اتعرض عليا أبقى موديل في كليب للأغنية دي هرفض طبعًا".

"مش هرجع موديل ومينفعش أغني"

بينت أنه لا يصح أن تعود موديل بعد أن أصبحت فنانة مشهورة، فهي عملت من قبل كموديل، مضيفة: "أنا كنت غنيت فترة، بس أنا مش مطربة، سمية الخشاب غنت وهي فنانة بس هي ما شاء الله صوتها حلو ونجمة، وعملت أغاني قبل كده، وعملت دويتو مع عمر كمال وسمية الخشاب، وياسمين رئيس طالعة مع حسن شاكوش بتغني".

"حسن شاكوش وعمر كمال صحابي"

وتابعت "ياسمين رئيس مطلعتش موديل في الأغنية مع حسن شاكوش بس طلعت بتغني، يمكن أنا محبش أعمل حاجة زي دي، وممكن برضوا على حسب الأغنية"، مضيفة أن حسن شاكوش وعمر كمال أصدقائها، قائلة: "بحبهم على المستوى الشخصي، لو بتلعب على حتة التريند، أه ممكن، بس أنا مش بلعب دايما على التريند".

"المايوه"

ولفتت إلى أنها لا تعلم سبب الاعتراض على ارتداء المايوه، ولا يمكن أن ترتديه في التلفزيون، مضيفة:"قد أكون عند الله أفضل من اللي متغطية".