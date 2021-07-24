«الفيزياء بريئة».. «تعليم المنوفية» تكشف تفاصيل وفاة طالبة بالثانوية العامة

نعى أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، وفاة الطالبة منار محمد عبد الباقي، بلجنة مدرسة نصر عبد الغفور الثانوية، التابعة لإدارة منوف التعليمية بعدما فاضت روحها إلى خالقها قبل بداية امتحان مادة الفيزياء صباح اليوم.

وأكد مدير المديرية، في بيان صحفي، أنه في تمام الساعه التاسعة وأربعين دقيقة صباح اليوم السبت، وأثناء دخول الطالبة المتوفية اللجنة أصيبت بحالة إغماء وعلى الفور تعاملت الزائرة الصحية لإفاقتها وإجراء إسعافات أولية لها وتم استدعاء سيارة الإسعاف فورا وانتقلت لمستشفى منوف العام لإسعاف الطالبة لكن فاضت روحها إلى خالقها إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

ونفى سويد ماتردد على بعض المواقع الإخبارية والصفحات بشأن وفاة الطالبة بسبب صعوبة امتحان الفيزياء على الرغم من أنها نقلت إلى المستشفى قبل بدء اللجنة الساعة العاشرة صباحا.

وكانت قد انتشرت حالة من الحزن عبر جروبات الثانوية العامة عقب وفاة طالبة بمنوف في المنوفية قبل امتحان الفيزياء، بمدرسة ناصر عبد الغفور الثانوية، وتم نقلها إلى مستشفى منوف العام في محاولة لإسعافها، ولكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها بأزمة قلبية.

وأبلغ المسئولون عن لجنة امتحان الثانوية العامة بمدرسة ناصر عبد الغفور الثانوية بمنوف، عن وجود حالة إغماء لطالبة "م، أ، ع" الساعة 9:50، وتم نقلها عن طريق الإسعاف إلى مستشفى منوف العام، لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

وبالكشف عليها تبين إصابتها بأزمة قلبية، ووافتها المنية داخل مستشفى منوف العام، وجار إنهاء الإجراءات الطبية والقانونية لتسليم جثمان الطالبة لذويها.

وانتهى طلاب الثانوية العامة، الشعبة العلمية قبل قليل، من امتحان مادة الفيزياء، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، على مستوى الجمهورية.

وتوجه الطلاب إلى لجانهم الامتحانية، بعد انتهاء إجراءات التفتيش المتبعة قبل السماح لهم بواسطة العصا الإلكترونية، وكذا فحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب، والتفتيش عن الهاتف المحمول وتعقيم الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال إن كل ما يكتب من أخبار أو تعليقات عن أعمال تصحيح الثانوية العامة لا أساس له من الصحة.

وأضاف الوزير عبر منشور رسمي بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": "لا وجود لأخطاء كما يدعي البعض لأسباب خاصة بهم! ولا إعادة لتصحيح الكيمياء ولا يوجد أسئلة بإجابتين".