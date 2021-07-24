السبت 24 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الفيزياء بريئة».. «تعليم المنوفية» تكشف تفاصيل وفاة طالبة بالثانوية العامة

وفاة طالبة
وفاة طالبة

نعى أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، وفاة الطالبة منار محمد عبد الباقي، بلجنة مدرسة نصر عبد الغفور الثانوية، التابعة لإدارة منوف التعليمية بعدما فاضت روحها إلى خالقها قبل بداية امتحان مادة الفيزياء صباح اليوم.

وأكد مدير المديرية، في بيان صحفي، أنه في تمام الساعه التاسعة وأربعين دقيقة صباح اليوم السبت، وأثناء دخول الطالبة المتوفية اللجنة أصيبت بحالة إغماء وعلى الفور تعاملت الزائرة الصحية لإفاقتها وإجراء إسعافات أولية لها وتم استدعاء سيارة الإسعاف فورا وانتقلت لمستشفى منوف العام لإسعاف الطالبة لكن فاضت روحها إلى خالقها إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

ونفى سويد ماتردد على بعض المواقع الإخبارية والصفحات بشأن وفاة الطالبة بسبب صعوبة امتحان الفيزياء على الرغم من أنها نقلت إلى المستشفى قبل بدء اللجنة الساعة العاشرة صباحا.

وكانت قد انتشرت حالة من الحزن عبر جروبات الثانوية العامة عقب وفاة طالبة بمنوف في المنوفية قبل امتحان الفيزياء، بمدرسة ناصر عبد الغفور الثانوية، وتم نقلها إلى مستشفى منوف العام في محاولة لإسعافها، ولكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها بأزمة قلبية.

وأبلغ المسئولون عن لجنة امتحان الثانوية العامة بمدرسة ناصر عبد الغفور الثانوية بمنوف، عن وجود حالة إغماء لطالبة "م، أ، ع" الساعة 9:50، وتم نقلها عن طريق الإسعاف إلى مستشفى منوف العام، لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

وبالكشف عليها تبين إصابتها بأزمة قلبية، ووافتها المنية داخل مستشفى منوف العام، وجار إنهاء الإجراءات الطبية والقانونية لتسليم جثمان الطالبة لذويها.

وانتهى طلاب الثانوية العامة، الشعبة العلمية قبل قليل، من امتحان مادة الفيزياء، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، على مستوى الجمهورية.

وتوجه الطلاب إلى لجانهم الامتحانية، بعد انتهاء إجراءات التفتيش المتبعة قبل السماح لهم بواسطة العصا الإلكترونية، وكذا فحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب، والتفتيش عن الهاتف المحمول وتعقيم الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال إن كل ما يكتب من أخبار أو تعليقات عن أعمال تصحيح الثانوية العامة لا أساس له من الصحة.

وأضاف الوزير عبر منشور رسمي بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": "لا وجود لأخطاء كما يدعي البعض لأسباب خاصة بهم! ولا إعادة لتصحيح الكيمياء ولا يوجد أسئلة بإجابتين".

 

محافظ مستشفى ضبط عقد المركزى على قانون هبوط حاد مدير طلاق اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

«حرمانه من الامتحانات عامين».. عقوبة الطالب المسئول عن تسريب امتحان الفيزياء

حرارة ورطوبة ورياح.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس حتى الخميس المقبل

«صحة الإسكندرية»: 37 مصابا بحادث برج العرب يتلقون العلاج في 3 مستشفيات

«الفيزياء بريئة».. «تعليم المنوفية» تكشف تفاصيل وفاة طالبة بالثانوية العامة

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم السبت

مفاجأة جديدة فى واقعة مقتل أب على يد نجله بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

عن الرق والتوبة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين ومسار ممتد من التعاون

مؤمن المحمدي

أول بطولة فى مصر

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «1»

محمد عبدالعزيز

قراءة متأنية فى أرقام معرض الكتاب

ثروت الخرباوي

سقوط أسطورة المتأسلمين

ماجد حبته

إسرائيل فى الاتحاد الإفريقى!

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

صور

العيد في حديقة الفسطاط.. ضحك ولعب

عيد الأضحى على كوبري الجامعة

العيد في المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: لقاح «فايزر» يمنع خطر كورونا وليس فعالا ضد الإصابة

تفاصيل عودة إسرائيل للاتحاد الأفريقى بعد 20 عامًا من الإطاحة بها

تسجيل 130 إصابة بكورونا فى موريتانيا