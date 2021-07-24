السبت 24 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«يتحل لكن محتاج وقت».. ماذا قال طلاب الثانوية العامة عن امتحان الفيزياء؟

طلاب
طلاب

انتهى طلاب طلاب الثانوية العامة، الشعبة العلمية منذ قليل، من آداء امتحان الفيزياء، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، على مستوى الجمهورية.

وتباينت آراء الطلاب حول الفيزياء من أمام مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بالدقي في الجيزة، وتنوع وصفهم ما بين السهولة والصعوبة، وقال الطالب أيمن محمود، إن امتحان الفيزياء جاء صعبا للغاية وطويلا ويحتاج لمزيد من الوقت الإضافي عن الثلاث ساعات.

وأضافت الطالبة رودينا محمود، أن الصعوبة في امتحان الفيزياء كانت بأكثر من 10 أسئلة، قائلة: "كنا محتاحين وقت الامتحان طويل جدا".

فيما خالفتهم الرأي زميلتهما سها أحمد، مؤكدة أن امتحان الفيزياء كان سهلا والصعوبة فيه بسيطة جدا، قائلة: "الفيزياء النهاردة كانت سهلة، ولكن فيه تريكات بسيطة بس الامتحان يتحل".

وانتهى طلاب الثانوية العامة، الشعبة العلمية قبل قليل، من امتحان مادة الفيزياء، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، على مستوى الجمهورية.

وتوجه الطلاب إلى لجانهم الامتحانية، بعد انتهاء إجراءات التفتيش المتبعة قبل السماح لهم بواسطة العصا الإلكترونية، وكذا فحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب، والتفتيش عن الهاتف المحمول وتعقيم الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال إن كل ما يكتب من أخبار أو تعليقات عن أعمال تصحيح الثانوية العامة لا أساس له من الصحة.

وأضاف الوزير عبر منشور رسمي بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": "لا وجود لأخطاء كما يدعي البعض لأسباب خاصة بهم! ولا إعادة لتصحيح الكيمياء ولا يوجد أسئلة بإجابتين".

 

جمال عبدالناصر السوشيال ميديا محافظة الشرقية ورقة وزارة التربية والتعليم والتعليم

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