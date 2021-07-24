السبت 24 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«إغماء فأزمة قلبية» القصة الكاملة لوفاة طالبة داخل لجنة امتحان الفيزياء

اسعاف
اسعاف

انتشرت حالة من الحزن عبر جروبات الثانوية العامة، وذلك عقب وفاة طالبة بمنوف، حيث توفيت طالبة بالثانوية العامة اليوم، داخل لجنة امتحان الفيزياء بمدرسة ناصر عبد الغفور الثانوية بمحافظة المنوفية قبل انطلاق الامتحان بدقائق، وتم نقلها إلى مستشفى منوف العام في محاولة لإسعافها، ولكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها بأزمة قلبية.

وأبلغ المسؤولون عن لجنة امتحان الثانوية العامة بمدرسة ناصر عبد الغفور الثانوية بمنوف، عن وجود حالة إغماء لطالبة "م، أ، ع" الساعة 9:50، وتم نقلها عن طريق الإسعاف إلى مستشفى منوف العام، لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

وبالكشف عليها تبين إصابتها بأزمة قلبية، ووافتها المنية داخل مستشفى منوف العام، وجار إنهاء الإجراءات الطبية والقانونية لتسليم جثمان الطالبة لذويها.

وقام عدد من أولياء الأمور بعمل حملات للدعاء لها :«ربنا يرحمها ويصبر أهلها».

 

وكانت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أكدت أن فريق مكافحة الغش، نجح في التوصل وضبط الطالب المسئول عن تصوير امتحان الفيزياء ونشره على الإنترنت.

جاء ذلك بعد تداول صور لامتحان الفيزياء عبر مجموعات وتطبيقات السوشيال ميديا بعد 40 دقيقة من بدء لجان امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات/علوم).

وأكدت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة، أنها لم تستقبل حتى الآن أي شكاوى خاصة بامتحان الفيزياء.

وأضافت أنه حال وجود أي مشكلة سيتم حلها على الفور من خلال غرفة العمليات فورًا.

ويؤدي 392 ألفا و863 طالبا وطالبة بالثانوية العامة الشعبة العلمية، امتحان مادة الفيزياء اليوم السبت الموافق 24 يوليو 2021.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان. 

ووجه نائب الوزير غرفة العمليات المركزية  بوزارة التربية والتعليم  بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

غرفة عمليات الإسعاف طالب وزير لوز الثانوية امتحانات خلال المنوفية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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