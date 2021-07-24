مواعيد عمل إدارة المرور بعد عيد الأضحى 2021 من أكثر الكلمات التي تحصد نسب مشاهدة عالية حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدرت قائمة الكلمات البحثية لرغبة الملايين من أصحاب السيارات والسائقين في إنهاء خدمات الترخيص و التصالح على مخالفات المرور، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد العمل بجميع إدارات المرور في المحافظات.

مواعيد عمل إدارة المرور بعد عيد الأضحى 2021

تبدأ الإدارات العامة للمرور في استقبال الجمهور بجميع محافظات الجمهورية لإنهاء إجراءات الترخيص و التصالح على مخالفات المرور منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا وذلك للفترة الصباحية ومن الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الثامنة مساءا، وذلك للفترة المسائية كافة أيام الأسبوع ماعدا الجمعة فتعد العطلة الأسبوعية الوحيدة لجميع العاملين والموظفين بإدارات المرور وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا لضمان عدم تكدس المواطنين داخل إدارات المرور مع الالتزام بارتداء الكمامات الواقية للوجه و المسافات الآمنة بين المتواجدين والتعقيم وقياس درجة الحرارة قبل الدخول والتعامل مع الموظفين.

مواعيد استئناف العمل بجميع الإدارات المرورية عقب إجازة عيد الأضحى

تنتهي إجازة عيد الأضحى المبارك يوم اليوم السبت 24 يوليو والتي حصل عليها جميع العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة بأجر كامل حيث يستأنف الجميع أعمالهم غدا الأحد 25 يوليو الجاري بما فيهم مكاتب الإدارة العامة للمرور بجميع محافظات الجمهورية حيث يجب على جميع المواطنين الراغبين في إنهاء بعض مصالحهم في المرور إتباع التعليمات التي نصحت بها منظمة الصحة العالمية لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لتقليل أعداد المصابين ومن ثم حالات الوفاة التي تعلنها وزارة الصحة في بياناتها يوميا عبر كافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.

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الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للمرور للمواطنين

ويرغب الكثير من المواطنين في معرفة مواعيد عمل إدارة المرور بعد عيد الأضحى 2021 لإنجاز الخدمات التي يرغبون فيها حيث تقدم الإدارة العديد من الخدمات منها تركيب الملصق الإلكتروني لجميع السيارات والدراجات البخارية و تجديد رخص المركبات واستخراج بدل فاقد لها والتأكد من صحة بيانات رخصة القيادة ورخصة السيارة.