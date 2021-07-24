التزام بتعريفة سيارات النقل الجماعي بسوهاج

قامت فرق الرصد والمتابعة بالوحدة المحلية لحي شرق سوهاج بالمرور على مواقف السيارات في نطاق دائرة حي شرق للتأكد من عدم رفع التسعيرة، والالتزام بالتسعيرة الجبرية المعمول بها، وتبين أن الأمور منتظمة، ولا توجد أيّة مشاكل أو مخالفات وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بأنه لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي أو السرفيس أو التاكسي بعد الزيادة الطفيفة في أسعار البنزين فقط مع ثبات أسعار السولار والمازوت؛.

صرح بذلك المحاسب عامر عوض رئيس حي شرق سوهاج؛ مؤكداً "أن فرق الرصد والمتابعة في كافة المجالات الخاضعة للإدارة المحلية تعمل على مدار الساعة وفي أيام الأجازات الرسمية والعطلات ولن نتهاون مع أيّ مخالف في أي مجال".

كما واصل حى شرق سوهاج ،لليوم الرابع، على التوالي تكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات لضبط الشارع السوهاجى بنطاق حى شرق سوهاج بناءاً على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لرؤساء المدن والأحياء بشأن تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع خلال أيام العيد.

وشكلت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج عدد من الورديات تعمل على مدار الساعة لتنفيذ أعمال النظافة بجميع قطاعات حى غرب سوهاج .

ومن جانبه، أكد المحاسب عامر عوض، رئيس حى شرق سوهاج أنه تم كنس الشوارع الرئيسية والفرعية وتفريغ الحاويات ورفع القمامة من أماكن تجميعها خلال الأيام الماضية.

وشدد رئيس الحي على عمال ومسؤولي النظافة باستمرار رفع كفاءة الشوارع وأعمال النظافة بباقي قطاعات وشوارع حي غرب من خلال ورديات النظافة التي تتم علي مدار اليوم.

ولفت الى أنه تم التصدي للمخالفات البيئية بأول أيام عيد الأضحي وذلك أثناء عمل حملة بيئة بنطاق حي شرق وبالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات لمنع أعمال الذبح خارج المجازر.

وأوضح عوض، أن الحملة استهدفت المرور علي جميع قطاعات حي شرق سوهاج وتحرير محاضر مخالفات بيئية عبارة عن إلقاء مخلفات ذبح الأضحية بالشارع العام ، موكدا أن أعمال الحملات مستمرة بمناطق وقطاعات حي شرق على مدار الاسبوع.