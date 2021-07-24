السبت 24 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أعلى حصيلة يومية.. 317 وفاة جراء كورونا في تونس

كورونا في تونس
كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم السبت عن 317 حالة وفاة جراء فيروس كورونا وهي أعلى حصيلة على الإطلاق، يتم الإبلاغ عنها في يوم واحد،  منذ تفشي الوباء في البلاد في مارس 2020.

وأصبح إجمالي الوفيات جراء الوباء حتى أول أمس 18369 حالة.

كما أحصت الوزارة 5624 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليناهز بذلك إجمالي الإصابات 564 ألف.

وتواجه تونس أعنف موجة وباء منذ 2020 تسببت في تسجيل أعداد يومية قياسية من الإصابات والوفيات بشكل متواتر.

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن أكثر من مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد ستصل تونس قريباً وأن 5 ملايين تونسي سيتلقون التطعيم خلال أسابيع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس التونسي أمس الجمعة لمناقشة الوضع الصحي في البلاد، في وقت تواجه فيه تونس موجة غير مسبوقة من انتشار الفيروس، حيث تم تسجيل أرقام قياسية لم تعرفها البلاد منذ بدء الجائحة في مارس 2020.

وأضاف سعيّد "نجتمع اليوم للحديث عن جملة إجراءات تم اتخاذها، لكنها لم تحقق الهدف المنشود ضد جائحة كورونا"، مشيراً في هذا الصدد إلى بذل رئاسة الجمهورية جهوداً عدة بالتنسيق مع عدد من رؤساء الدول ومسؤولي المنظمات الدولية، وتابع "لم ننجح في معركتنا ضد كورونا ووصلنا إلى هذا الحدّ، لأن بعض الإجراءات لم تؤد إلى النتائج المرجوّة".

وفي هذا الصدد، ذكرت وزارة الصحة التونسية، في بيان أصدرته اليوم السبت، أنه تم تسجيل 5624 إصابة جديدة بفيروس كورونا و317 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية .

كانت السلطات التونسية قد فرضت إغلاقا جزئيا في العاصمة تونس اعتباراً من أول شهر يوليو الجاري منعت بموجبه كافة التجمعات في وقت تسجل فيه البلاد أعداد وفيات قياسية جراء فيروس كورونا.

 

ترتيب إصابات كورونا عالميًا 
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

كورونا كوفيد اللقاح تونس الصحة

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وائل لطفي

يوليو ويونيو

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