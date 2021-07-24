349 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم السبت، عن تسجيل 349 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال 24 ساعة.

وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي بلغ 655 ألفا و938 حالة قد تعافى منها 640 ألفا و685 حالة بينما توفى 10 آلاف و731 حالة.

وأوضح البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 101 حالة منهم 29 حالة في وحدات العناية المركزة.. بينما تم توزيع 9 ملايين و327 ألفا و45 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا".

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

و يبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

ويشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.