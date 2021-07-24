السبت 24 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أولياء أمور: «الثانوية العامة» غيبت فرحة عيد الأضحى.. «هنعوضها بعد الامتحانات»

أولياء أمور
أولياء أمور

تبادل عدد من أولياء الأمور الحديث أثناء ساعات انتظارهم لأبنائهم بمحيط المدارس لحين الانتهاء من تأدية امتحان مادة الفيزياء، والتي يؤديها طلاب الثانوية العامة شعبة علمي اليوم السبت.

وتصدرت إجازة عيد الأضحى حديث الأمهات أثناء جلوسهن بمحيط المدارس، وتقول نجوى، إنهن لم تحضرن من عيد الأضحى المبارك شيء سوى صلاة العيد فقط، ومن بعدها استكملت ابنتها مذاكرتها وهي بصحبتها.

وأضافت ماجدة، أنها لم تقم بأي استعدادات قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وأثناء أيام العيد استقرت هي وابنتها بالمنزل للمذاكرة والمراجعة وحرصتا على منع الزيارات العائلية لحين الانتهاء من الامتحانات.

وأوضحت رغدة، أنها لم تشعر بأجواء العيد هي وأسرتها خاصة وأنهم اعتادوا خلال إجازة كل عيد على السفر والخروج لمختلف الأماكن، وهو ما لم يحدث هذا العام بسبب الثانوية العامة، لكن سيتم تعويضه بعد الانتهاء منها.

وبدأ امتحان الفيزياء، لطلاب الثانوية العامة، الشعبة العلمية منذ قليل، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، على مستوى الجمهورية.

وتوجه الطلاب إلى لجانهم الامتحانية، بعد انتهاء إجراءات التفتيش المتبعة قبل السماح لهم بواسطة العصا الإلكترونية، وكذا فحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب، والتفتيش عن الهاتف المحمول وتعقيم الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية .

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال إن كل ما يكتب من أخبار أو تعليقات عن أعمال تصحيح الثانوية العامة لا أساس له من الصحة.

وأضاف الوزير عبر منشور رسمي بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": "لا وجود لأخطاء كما يدعي البعض لأسباب خاصة بهم! ولا إعادة لتصحيح الكيمياء ولا يوجد أسئلة بإجابتين".

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أولياء أمور

 

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