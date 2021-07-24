السبت 24 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

كيف يدفن «جنين الإجهاض»؟ الشيخ حسن مأمون يوضح بالتفاصيل

جنين الإجهاض
جنين الإجهاض

من الأسئلة التي تحظى باهتمام كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي داخل الجروبات الدينية والخاصة بالفتاوى، كيف يدفن الجنين الذي يسقط سواء بالإجهاض أو غيره، حيث يرى الكثير من الناس أن هناك بعض المواطنين يقومون بحرقه، وبالرجوع إلى دار الإفتاء وجدناها قد أجابت على فتوى مماثلة.

وقال الشيخ حسن مأمون، مفتى الديار المصرية الأسبق، إن المنصوص عليه شرعًا أن السقط "جنين" الذي تضعه المرأة ولو بطريق الإجهاض سواء استبان خلقه أو لم يستبن يغسل على المختار من مذهب الحنفية ويلف في خرقة ويدفن.

وأضاف في رده على سؤال ورد إليه يقول سائل: شاهدت أن سقط الحمل الذي يحدث بسبب الإجهاض في المستشفيات يتم التخلص منه عن طريق الحرق في أفران إلى أن ينتهي أثرهم من الآدمية، فهل هذا جائز شرعًا أو لا؟ أما حرق السقط فحرام وغير جائز شرعًا ومناف للدين، وبهذا علم الجواب على السؤال.

 

طرق التواصل مع دار الإفتاء

 

يذكر أن دار الإفتاء، حددت طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها: من الموبايل أو الأرضي "107" مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي "0020225970400" من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تقوم ببث مباشر دار الإفتاء، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها.والله سبحانه وتعالى أعلم.

حكم حرق جنين الاجهاض جنين السقط الشيخ حسن مأمون دار الافتاء مفتي الديار المصرية حكم الإجهاض

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