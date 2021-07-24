إصابة 36 سيدة.. النيابة تطلب التحريات حول حادث برج العرب بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول تصادم أتوبيس رحلات ونقل عام بطريق استاد برج العرب، ما تسبب في إصابة 34 سيدة من قرية خالد بن الوليد والسائقين، وسؤال المصابين حول الواقعة وندب خبراء الأدلة الفنية لإجراء المعاينة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارً من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ بوجود حادث تصادم أمام استاد برج العرب ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم ورئيس الحي وسكرتير عام الحي، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وسط توقف حركة المرور بالطريق نتيجة الحادث، وقامت وحدة التدخل السريع بإدارة المرور برفع آثار الحادث.

وبالمعاينة والفحص الأولي، تبين تصادم أتوبيس رحلات من طراز قديم، لاتوبيس نقل عام من الخلف، وتسبب في إصابة 34 سيده من مستقلي أتوبيس الرحلات بالإضافة إلى السائق ، وإصابة سائق أتوبيس النقل العام، مما تسبب في تهشم أتوبيس الرحلات بشكل تام بالإضافة لتهشم الجزء الخلفي بأتوبيس النقل العام.

وجرى نقل المصابات بسيارات الإسعاف الي مستشفيات برج العرب والعامرية وجمال حماده، لتلقي العلاج اللازم وتسيير الحركة المرورية، وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

كانت قد قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث مصرع وأصابه 11 شخص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، كبير الحجم وملاكي، وذلك على اسكندرية مطروح الساحلي غرب الإسكندرية، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على السيارتين وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

تلقي اللواء محمود أبو عمره، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العامرية أول، يفيد بوقوع حادث تصادم قبل كوبري الكيلو 21 باتجاه سيدي كرير، غرب المحافظة، ووجود إصابات وحالة وفاة.

علي الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول، رفقة رجال الحماية المدنية، و5 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين، إلى مستشفى العامرية العام.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين، جميعهم من مركزي المحمودية ورشيد محافظة البحيرة، مصابين بجروح وكسور متفرقة، تم نقل المصابين إلى المستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم ونقل المتوفي إلى المشرحة.

كما تسبب الحادث فى توقف الحركة المرورية على الطريق الساحلي ورفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.