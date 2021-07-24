السبت 24 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تامر حسنى يشعل مسرح "الاتحاد" بأبوظبي بحفل غنائى ضخم وحضور جماهيرى كبير (فيديو)

تامر حسنى
تامر حسنى

أحيا الميجا ستار تامر حسنى حفلًا غنائيًا ضخمًا بالعاصمة الإماراتية أبوظبي وسط حضور جماهيري كبير من عشاق أغنياته على خشبة مسرح "الاتحاد أرينا"، وسط تفاعل وانسجام كبيرين مع الحضور، وذلك مع الالتزام التام بأفضل الشروط الوقائية وإجراءات السلامة.

وقدَّم النجم تامر حسني خلال الحفل باقة متميزة من أجمل أغانيه والتي تفاعل معها الجمهور بالتحية والتصفيق، كما شارك الجمهور تامر غناء بعض أغنياته، واستقبله الحضور بحفاوة كبيرة لحظة صعوده على خشبة المسرح مقدمًا أغنية «حلو المكان»، ليقدم بعدها مختارات من أشهر أغنياته منها: «كل مرة»، و«يا أنا يا مفيش»، و«عيون الناس»، و«اختراع»، و«بنت الإيه»، «قرب حبيبي»، و"تليفونى رن" و"خليك فولاذى".

وافتتح تامر حسني الأربعاء الماضى الحفلات الجماهيرية في مصر بمدينة العلمين، ليأتي بعدها مباشرة ليشارك جمهور أبوظبي افتتاح الحفلات المباشرة أيضًا في حفلات العيد، وعن ذلك قال: أعشق شعب وجمهور الإمارات، الذي يستقبلني في كل زيارة إليها بحفاوة كبيرة، معبرًا عن سعادته لالتقائه بجمهور الإمارات مجددًا بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الجائحة، متمنيًا أن تنتهي الأزمة وتعود الحياة إلى طبيعتها من جديد، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها أبوظبي حفاظًا على السلامة العامة والحد من انتشار "كورونا".

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

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