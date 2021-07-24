على مدار أيام عيد الأضحى.. ذبح 1178 أضحية بالمجان في مجازر الغربية

أوضح الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم متابعة العمل بالمجازر على مدار فترة العيد، وتم تجهيز استراحات معدة لاستقبال الأهالي، ومجهزة بكافة وسائل الراحة، بجانب الكشف الدقيق على الأضحية منعًا لحدوث أي أوبئة تضر بالصحة العامة للمواطنين.

وكانت أعلنت مديرية الطب البيطري عن ذبح 91 أضحية بالمجان خلال رابع أيام العيد بالإضافة إلى 1 عجل جاموس برسوم، ليصل إجمالي ما تم ذبح بالمجان خلال أيام العيد إلى 1178 أضحية.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بفتح المجازر الحكومية لذبح الأضاحي بالمجان لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومنع الذبح بالطرق والشوارع وخارج المجازر مع إجراء الكشف البيطري عليها حفاظاً على صحة المواطنين وسلامة لحوم الأضاحي.

يُذْكَر أن محافظ الغربية قد أصدر القرار رقم (829) الذي حظر إقامة شوادر لبيع الأضاحي في الشوارع العامة بالمدن والقرى بنطاق المحافظة إلا بتصريح مسبق بذلك شريطة عدم إعاقة حركة السير في الشوارع أو عمل إشغالات للمرور أو إحداث تلوث للبيئة وتراكم للمخلفات.

وكان أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة الغربية واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

كما أكد الدكتور رحمي أنه وجه كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين، إدارة المواقف وإدارة المرور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

وناشد محافظ الغربية جموع المواطنين بالتواصل الفوري مع الرقم (01281189769) والمخصص من إدارة مواقف الغربية في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الرقم 0403341233 والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء.

جاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين أوكتين 80 بـ 675 قرشا /لتر ، بنزين أوكتين 92 بـ 800 قرشًا/ لتر، بنزين أوكتين 95 بـ 900 قرشًا/لتر، مع تثبيت أسعار السولار والكيروسين.