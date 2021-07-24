لمحبي الأسلوب الباريسي.. ديكورات حمامات عصرية لإضفاء الأناقة على منزلك
يتميز الأسلوب الباريسي، بمزيج من الرقي والطراز الرفيع، حيث يلتقي القديم بالجمال المعاصر في منزلك. وبحسب موقع “digsdigs” نستعرض بعض الأفكار حول الحمامات ذات الطراز الباريسي:
حمام جميل مستوحى من الطراز القديم، مع حوض استحمام وستارة ومرايا وأواني زينة أنيقة بالإضافة إلى سجادة.
حمام عصري أنيق مع حمام عتيق بلون الشوكولاتة البني، مع تعليق كريستالية أنيقة وحوض استحمام بقدم مخلب ومغسلة قائمة بذاتها.
حمام باريسي أنيق مع مرآة بإطار مذهّب وحوض استحمام أنيق وأثاث عتيق.
مساحة باريسية أنيقة بألوان محايدة، مع لمسات باللون الأسود الكلاسيكي، ومدفأة مميزة ومنحوتة.
حمام أنيق مع بلاط من الحجر الأبيض وألواح ومرآة وثريا من الكريستال.
حمام أنيق مستوحى من طراز العصور الماضية، مع حوض استحمام ذو قدم مخلبية وستائر أرجوانية وأعمال فنية وأرضية باللونين الأبيض والأسود.
حمام باريسي أنيق مستوحى من الطراز القديم، مع أرضية مبلطة رائعة الجمال وحوض قائم بذاته ومرآة بارزة.
حمام عصري أحادي اللون مع عمل فني مميز، وحوض استحمام بيضاوي، وحوض قائم بذاته وأرضية محددة.
حمام باريسي معاصر مزين بالرخام الأبيض وأرضية مكسوّة بشيفرون ومقاعد باللون الأزرق وخزائن على الجدران.
حمام باريسي معاصر بحوض استحمام بيضاوي وجدران سوداء وبيضاء وأرضية من البلاط السداسي.
حمام باريسي معاصر بحوض استحمام بيضاوي وأعمال فنية وبلاط من الرخام الأبيض وأرضية هندسية.
حمام باريسي مع ستائر وحوض استحمام وكرسي كلاسيكي، ومدفأة للزينة.
حمام باريسي ساحر بأرضية من البلاط الفسيفسائي، وحوض استحمام ناعم، وثريا مميزة ولمسات ذهبية وأعمال فنية.
حمام بجدران سوداء، وحوض استحمام وثريا رائعة وأعمال فنية.
حمام باريسي بسيط مع حوض استحمام على منصة حجرية، ومرآة ومصابيح جذابة.