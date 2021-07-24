السبت 24 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لمحبي الأسلوب الباريسي.. ديكورات حمامات عصرية لإضفاء الأناقة على منزلك

حمام مودرن
حمام مودرن

يتميز الأسلوب الباريسي، بمزيج من الرقي والطراز الرفيع، حيث يلتقي القديم بالجمال المعاصر في منزلك. وبحسب موقع “digsdigs” نستعرض بعض الأفكار حول الحمامات ذات الطراز الباريسي:

حمامات عصرية

حمام جميل مستوحى من الطراز القديم، مع حوض استحمام وستارة ومرايا وأواني زينة أنيقة بالإضافة إلى سجادة.

حمامات عصرية

حمام عصري أنيق مع حمام عتيق بلون الشوكولاتة البني، مع تعليق كريستالية أنيقة وحوض استحمام بقدم مخلب ومغسلة قائمة بذاتها.

حمامات عصرية

حمام باريسي أنيق مع مرآة بإطار مذهّب  وحوض استحمام أنيق وأثاث عتيق.

حمامات عصرية

مساحة باريسية أنيقة بألوان محايدة، مع لمسات باللون الأسود الكلاسيكي، ومدفأة مميزة ومنحوتة.

حمامات عصرية

حمام أنيق مع بلاط من الحجر الأبيض وألواح ومرآة وثريا من الكريستال.

حمامات عصرية

حمام أنيق مستوحى من طراز العصور الماضية، مع حوض استحمام ذو قدم مخلبية وستائر أرجوانية وأعمال فنية وأرضية باللونين الأبيض والأسود.

حمامات عصرية

حمام باريسي أنيق مستوحى من الطراز القديم، مع أرضية مبلطة رائعة الجمال وحوض قائم بذاته ومرآة بارزة.

حمامات عصرية

حمام عصري أحادي اللون مع عمل فني مميز، وحوض استحمام بيضاوي، وحوض قائم بذاته وأرضية محددة.

حمامات عصرية

حمام باريسي معاصر مزين بالرخام الأبيض وأرضية مكسوّة بشيفرون ومقاعد باللون الأزرق وخزائن على الجدران.

حمامات عصرية

حمام باريسي معاصر بحوض استحمام بيضاوي  وجدران سوداء وبيضاء وأرضية من البلاط السداسي.

حمامات عصرية

حمام باريسي معاصر بحوض استحمام بيضاوي وأعمال فنية وبلاط من الرخام الأبيض وأرضية هندسية.

حمامات عصرية

حمام باريسي مع ستائر وحوض استحمام وكرسي كلاسيكي، ومدفأة للزينة.

حمامات عصرية

حمام باريسي ساحر بأرضية من البلاط الفسيفسائي، وحوض استحمام ناعم، وثريا مميزة ولمسات ذهبية وأعمال فنية.

حمامات عصرية

حمام  بجدران سوداء، وحوض استحمام وثريا رائعة وأعمال فنية.

حمامات عصرية
حمامات عصرية

حمام باريسي بسيط مع حوض استحمام على منصة حجرية، ومرآة ومصابيح جذابة.

حمامات عصرية
الاسلوب الباريسي حمامات حديثه الطراز القديم الأناقة في اختيار الحمامات حمامات مودرن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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