ضبط قضيتي مخدرات وتنفيذ 2232 حكما قضائيا في القليوبية

وجه قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال 24 ساعة أبرزها: ضبط 2 قضية مخدرات، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة متهمان، وتنفيذ 2232 حكم قضائي متنوع.

وتم اتخاذالإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات، ضبط عصابة سرقة المشغولات الذهبية في البحيرة.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.