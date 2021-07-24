السبت 24 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

40 معلما يتطوعون للتدريس مجانا للطلبة اليتامى وغير القادرين في كفر الشيخ

معلم
معلم

انضم عدد من المعلمين بمحافظة كفر الشيخ لمباردة"معلم في الخير" التي أطلقتها إحدى الجمعيات الخيرية المدرجة ضمن الجمعيات المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، للتدريس للطلبة اليتامى وغير القادرين مجانا، خاصة طلبة الثانوية العامة والأزهرية.

وقال الدكتور عصام الشامي، منسق المبادرة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن المبادرة أطلقتها إحدى الجمعيات الخيرية ولاقت رواجا واسعا، والهدف منها هو تخفيف العبء المادي على أسر الطلاب اليتامى والفقراء في تكلفة الدروس الخصوصية لأبنائهم، بالتنسيق مع نخبة من معلمي كفر الشيخ في جميع المراحل التعليمية المختلفة ولا سيما المرحلة الثانوية التي تكبد الأسر الكثير من الأموال حتى انتهائها.

وأضاف عصام، أن التنسيق يتم بشكل كامل مع المعلمين لقبول الطلاب مجانا أو علي أقل تقدير عمل تخفيض كبير لهم ويسري ذلك أيضا علي المذكرات وكل ما يخص المراجعات، لافتا إلى أن هذه المبادرة تكون هدية للمعلم قبل أن تكون هدية للطالب لأنها تفتح باب الخير لهم وتكون صدقة جارية لهم، موضحا أن هناك 40 معلما انضموا للمبادرة منذ انطلاقها أي في أقل من أسبوع وهي بداية مبشرة ونتوقع انضمام عشرات المعلمين أيضا  في ظل هذا الإقبال الشديد. 

وأكد منسق المبادرة، أنه بدأ في استقبال العديد من طلبات المعلمين للانضمام للمبادرة وعرضهم أيضا المساهمة في الدعاية للمبادرة، والطلاب المستفيدين من المبادرة هم المسجلين لدينا في الجمعيات الخيرية ونأمل من كل الطلاب الغير قادرين الإرسال لنا لبحث حالته وإن وجدناه بالفعل يستحق سينضم للمبادرة على الفور، ومساعدتهم بكل الطرق الممكنة والمتاحة حسب احتياجاتهم دون جرح شعورهم أو كرامتهم، فكل شيئ يتم في سرية تامة للغاية من كافة الجهات المشاركة في المبادرة.

معلم تدريس مبادرة الدستور كفر الشيخ

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يوليو ويونيو

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