مواعيد عمل البريد المصري بعد إجازة عيد الأضحى 2021 من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدر القائمة الرئيسية خاصة مع تعديل موعد أيام الإجازة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد استئناف العمل بجميع مكاتب البريد عقب إجازة العيد و مواعيد العمل الرسمية.

مواعيد عمل البريد المصري بعد إجازة عيد الأضحى 2021

تستقبل جميع مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية الجمهور عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك 2021 في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الثالثة مساءا لمدة 5 أيام أسبوعيا (من السبت إلى الأربعاء) أو (من الأحد إلى الخميس) حيث يحصل الموظفين على إجازة أسبوعية يوم الجمعة و يومي السبت أو الخميس حيث يختلف يوم الإجازة وفقا للتوزيع الجغرافي الذي يخدم قاطني منطقة عمل المكاتب البريدية بما لا يضر بالمصلحة العامة.

مواعيد استئناف عمل مكاتب البريد المصري عقب إجازة عيد الأضحى

تستأنف مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية عملها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك 1442 غدا الأحد المواقف 25 يوليو 2021 حيث يتم استقبال الجمهور منذ الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الثالثة مساءا، وذلك عقب تعديل إجازة العيد بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق مبادرة "حياة كريمة" الذي يهدف إلى تطوير الريف المصري وذلك لتيسير كافة مصالحهم لدى الهيئة القومية للبريد المصري من توصيل الطرود والأوراق والمستندات و دفاتر الادخار و الفيزا البريدية ودفع الفواتير و الحوالات البريدية وصرف المعاشات وشراء كراسات الإسكان الاجتماعي وعمل التوكيلات وغيرها من الخدمات الحكومية التي تخدم قرابة 5 مليون مواطن يوميا.

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رقم خدمة العملاء البريد المصري

ويرغب قرابة 15 مليون مواطن حاليا في معرفة رقم خدمة العملاء البريد المصري لمعرفة مواعيد عمل البريد المصري بعد إجازة عيد الأضحى 2021 خاصة عقب تعديل مواعيد إجازة العيد حيث يمكن استقبال كافة شكاوى واستفسارات المواطنين على مدار ال 24 ساعة يوميا على رقم 16789 وذلك لضمان تحسين جودة الخدمات للمواطنين.