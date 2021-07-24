«أمازون» تحذف أكثر من مئتي مليون تقييم زائف في عام 2020

ذكرت شركة التكنولوجيا الأمريكية أمازون أنه حذف أكثر من مئتي مليون تقييم زائف للمنتجات من مواقعه من مختلف أنحاء العالم في العام الماضي في إطار جهود لمنع ورصد الاحتيال والتلاعب.



وقالت أمازون أنها تتخذ أيضا إجراء قانونيا ضد الشركات التي تروج لتقييمات كاذبة أو وهمية، و منذ 2018، أقامت أمازون 30 دعوى قضائية ضد شركات في ألمانيا وحدها.

وأفادت أمازون بأنه جرى حذف تقييمات كاذبة في 2020 أكثر مما تم في السنوات القليلة الماضية. وتقول الشركة ومقرها سياتل إنها تنفق الآن 700 مليون دولار سنويا عالميا على الموظفين والبرامج المخصصة لرصد هذا النوع من النشاط ومنعه.

يشار إلى أن عملاق التكنولوجيا التي أسسها جيف بيزوس ليست الشركة الوحيدة التي تتخذ إجراءات صارمة بحق التقييمات الزائفة، فالمواقع الإلكترونية المتخصصة في حجز السفريات، على سبيل المثال، كان لديها مشاكل مع التقييمات الكاذبة للفنادق.

غير أن الدعاوى المدنية ضد الوكالات التي نشرت تقييمات كاذبة يمكن أن تكون صعبة نظرا لأنها غالبا ما تعمل من الخارج.

وقد أعلنت شركة "أمازون" (Amazon) الأمريكية المتخصصة في البيع عبر الإنترنت، استحواذها على تطبيق المراسلات المشفر "ويكر" (Wickr).

ونقل موقع (ذا فيرج) التقني عن ستيفن شميدت نائب رئيس شركة أمازون لخدمات الويب قوله إن "شركة "ويكر" هي شركة مبتكرة طورت تكنولوجيا الاتصالات الأكثر أمانًا وتشفيرًا من طرف إلى طرف"، موضحا أن خواص "ويكر" تحقق المتطلبات التي تحتاجها الوكالات والمؤسسات الحكومية المهتمة بالأمن.

وفي وقت سابق، فتحت الهيئة البريطانية للمنافسة (سي ام إيه) تحقيقا رسميا يتناول عملاقي الإنترنت "جوجل" و"أمازون" لرصد أي انتهاك محتمل لقوانين حماية المستهلكين من خلال عدم بذل جهود كافية للتصدي للتعليقات الكاذبة عبر الخدمات التابعة لهما.

وكان تحقيق غير رسمي على مدى أكثر من عام أثار مخاوف لدى الهيئة من وجود تساهل من المجموعتين الأمريكيتين مع تعليقات "كاذبة أو مضللة" عن المنتجات.

وأشارت هيئة "سي ام إيه" إلى أن "الانتقادات الكاذبة أو المضللة عن المنتجات قد يكون لها أثر على التقويم الممنوح لأي شركة والطريقة التي تظهر فيها" على محركات البحث لدى المستهلكين.