أمريكا تُقدم مساعدات إنسانية إضافية للعراق بقيمة 155 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة، تقديم ما يقرب من 155 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية للعراق، وكذلك اللاجئين العراقيين في المنطقة والمجتمعات التي تستضيفهم .

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، إنه "مع هذا التمويل الإضافي من وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يصل الدعم الإنساني الأمريكي للعراق إلى أكثر من 200 مليون دولار حتى الآن في السنة المالية 2021"، وأشار إلى أن واشنطن قدمت أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية إلى العراق وللعراقيين في المنطقة منذ 2014.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن هذه المساعدات من شأنها توفير المأوى الضروري والرعاية الصحية الأساسية والمساعدة الغذائية الطارئة وخدمات الحماية، مثل مكافحة العنف وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في جميع أنحاء العراق، إلى جانب دعم العراقيين النازحين بسبب تنظيم داعش.

وأوضح أن الولايات المتحدة لا تزال أكبر مانح منفرد للمساعدات الإنسانية في العراق وعلى مستوى العالم، مضيفًا:"نقدر جميع الجهات المانحة ونواصل تشجيع المانحين الحاليين والجدد على زيادة دعمهم للمساعدة في تلبية الاحتياجات".

كما أعرب بلينكن عن دعمه لجهود العراق في مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي، وكذلك لإجراء الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام.

واستعرض الوزيران الحوار الاستراتيجي، وأكدا مجددا المبادئ التي اتفق عليها الجانبان في اتفاقية الإطار الاستراتيجي.

وشجع وزير الخارجية الأمريكي حكومة العراق على مواصلة الجهود لتلبية مطالب الشعب العراقي بالعدالة والإنصاف، مجددا التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمساعدة حكومة العراق لتحقيق مستقبل آمن ومستقر ومزدهر.