261 وفاة و5624 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، عن تسجيل 317 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ48 الماضية بفيروس كورونا، بينها 261 في الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان في صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن 56 وفاة تم تسجيلها خلال يوم الخميس الماضي، و261 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي أكبر حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء.

وأوضحت ارتفاع حصيلة الإصابات اليومية بواقع 5624 إصابة جديدة، وبحسب الأرقام الرسمية تماثل للشفاء 3732 شخصا خلال اليوم الماضي.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس منذ بداية تفشي الوباء هناك إلى 563930 إصابة، منها 457597 حالة شفاء، فيما توفي 18369 شخصا حتى الآن.

كورونا حول العالم

وبلغ عدد من حصلوا على جرعات التطعيم كاملة نحو 937 ألفًا، أي نحو 8% فقط من السكان، وهو معدل ضئيل جداً لا يسمح بكبح تفشي الوباء، على الرغم من أنه يعد مرتفعًا بالنسبة للقارة الإفريقية.

وتدهورت الأوضاع الصحية في تونس بسبب نفاد مخزون الأكسجين في المستشفيات والنقص في الطواقم الطبية والأسرة الشاغرة في أقسام الإنعاش، ما دفع في الأيام الأخيرة بعدد من الدول إلى إرسال مساعدات طبية.

ويتوفر حاليًا في تونس، البالغ تعدادها السكاني 12 مليون نسمة، نحو 3.2 ملايين جرعة لقاح، علمًا بأن من المتوقع أن يتخطى العدد خمسة ملايين جرعة في أواسط أغسطس، وفق ما أفادت وزارة الصحة لوكالة فرانس برس.

وستصبح اللقاحات متوافرة في الصيدليات اعتبارًا من الأسبوع المقبل لمن تتخطى أعمارهم 40 عامًا.

وتعرضت إدارة الحكومة التونسية للأزمة الصحية لانتقادات، خصوصًا بعد اجتماع حكومي عقد في فندق فخم في منطقة الحمامات شرق البلاد في نهاية الأسبوع، على الرغم من حظر التجول المفروض ومعاناة المستشفيات المكتظة بالمصابين.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.