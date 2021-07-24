«حياة كريمة» بالإسماعيلية: أنهينا 90% من أعمال تطوير القرى

قال الدكتور محمد أنور ترك، عضو البرنامج الرئاسي ومنسق مبادرة حياة كريمة بالإسماعيلية، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أهم المبادرات التى استهدفت المواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً وغيرت الواقع بتلك القرى من خلال مشروعات لبت احتياجات أهالى القرى والفئات الأكثر احتياجا فى مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية ‏والحماية الاجتماعية، وفى كل اتجاهات الحياة من تعليم وصحة ومياه شرب كهرباء طرق محطات مياه ومراكز شباب.

وأوضح أنور، أن مبادرة حياة كريمة حولت أحلام المواطنين البسطاء، لواقع من خلال عمليات التطوير التي تشهدها القرى الأكثر فقراً في كافة الاتجاهات، مشيراً إن العاملين في المبادرة يبذلون قصارى جهدهم لتطوير 16 قرية و37 تابعا فى مركز القنطرة شرق، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة "البرنامج القومى لتطوير قرى الريف المصرى"، لتطوير كافة القرى المصرية "حوالى 4600 قرية"، من خلال تطوير مراكز إدارية بالكامل (175 مركزا موزعة على 20 محافظة"، وتم تقسيم القرى الأكثر احتياجا المستهدفة وفقًا لبيانات ومسوح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.

وأوضح أنور، أنه تم الانتهاء من حوالي 90% من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، مؤكداً أنه سيتم الانتهاء من كافة أعمال التطوير والإنشاءات الجديدة قبل نهاية العام الجاري.



وقال اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه أصدر تعليماته للأجهزة التنفيذية بتذليل كافة العقبات التي تواجه مشروعات البنية التحتية للقرى المدرجة بالمرحلة الأولي، مشددا على ضرورة العمل على إنجاز أعمال تطوير القرى والريف ضمن مبادرة حياة كريمة بشكل دقيق ووقت قياسي، وذلك من خلال تعاون بشكل مباشر مع الشعبة الهندسية بقيادة الجيش الثاني.

وأوضح محافظ الإسماعيلية، أن المبادرة تعمل أيضاً على إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ورفع كفاءة المنازل الأخرى لتوفير سكن كريم، وكذلك إنشاء ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، وإنشاء شبكات طرق حديثة وإعادة رصف الطرق المتهالكة، وكذلك الكهرباء والغاز الطبيعي، وتطوير 4 مراكز شباب بجانب إنشاء مركزين جدد لخدمة أهالي شرق القناة، بالإضافة إلى إنشاء 9 مدارس جديدة بمختلف المراحل الدراسية ورفع كفاءة 3 مدارس قائمة، وانشاء نقاط جديدة للإسعاف ومركز تدريب لخدمة أهالي المنطقة، بالإضافة إنشاء نقطتين للذبيح، كما تشمل المبادرة صيانة وتشطيب وتسقيف أو إعادة بناء المنازل كلا على حسب حاجته، وذلك وفقاً لخطة الإسكان والتضامن الإجتماعي لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ورفع كفاءة المنازل الأخرى لتوفير سكن كريم وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة، والتنسيق بين كافة الجهات وتذليل العقبات للاسراع فى تنفيذ تلك المشروعات.