السبت 24 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: تلقينا 234 شكوى في الإسكندرية خلال يونيو

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، إن المديرية تلقت خلال شهر يونيو الماضي، 234 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 141 شكوى مرحلة من شهر مايو، وتم بحث 219 شكوى منها، وتبين أن 80 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 139 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 156 شكوى تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 552 منشأة، وعمل 51 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 198 محضراً، وبحث 132 شكوى عمالية، وعمل 7 ندوات لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 6 تراخيص، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ10 أجانب، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفي مجال التدريب المهني، قامت المديرية بعقد  دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة بإحدى قرى المحافظة، استفاد منها 20 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة، كما قامت باستخراج  1339 شهادة قياس مستوى المهارة، و1245 رخصة مزاولة الحرفة.

 

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، تلقت خلال شهر مايو الماضي، 196 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 100 شكوى مرحلة من شهر أبريل، وتم بحث  155 شكوى منها، وتبين أن 57 شكوى  مستوفاة، وتم تحرير 98 محضراً  للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 141 شكوى تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التفتيش العمالي خلال شهر مايو، قامت المديرية بالتفتيش على 425 منشأة، وعمل 39 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية ، وأسفر عن تحرير 179 محضراً، وبحث 171 شكوى عمالية، وعمل ندوة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة خلال شهر مايو، إجتماعياً وصحياً، تم صرف منحة عيد العمال بإجمالي  2 مليون و 655 ألفاً و 500 جنيه لـ5311 عاملاً مسجلاً، كما تم صرف 12 منحة رعاية اجتماعية ما بين زواج ومولود جديد ووفاة عامل، وعمل 15 بوليصة تأمين للصيادين بمبلغ 50 ألف جنيه، فضلاً عن  238 بوليصة تأمين لعمال المقاولات بمبلغ 50 ألف جنيه.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية خلال شهر مايو، بتجديد 59 ترخيص، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ8 أجانب، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفى مجال التدريب المهني، قامت المديرية بتسجيل 7 من المتدرجين في برامج التدريب المهني ، واستخراج  778 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 804 رخصة مزاولة الحرفة.

مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية التفتيش العمالي شكوى عمالية ندوات لتوعية العاملين بالقطاع الخاص تراخيص عمل الأجانب قانون العمل التدريب المهني

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وائل لطفي

يوليو ويونيو

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