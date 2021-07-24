النيابة تستعجل تقرير تشريح راقصة أجنبية عثر عليها جثة هامدة في التجمع

استعجلت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، اليوم السبت، تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة راقصة أجنبية عثرعليها جثة هامدة داخل بالطابق الخامس بعقار داخل أحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول، وذلك للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها وبيان وجود شبهة جنائية من عدمها.

وكان قد انتقل فريق من النيابة وعاين جثة المتوفاه، وكشفت المناظرة الأولية أن الجثة لسيدة تبلغ من العمر 26 عامًا، وتحمل جنسية دولة أجنبية، وتعمل "أنيميشن" مؤدية رقص شرقي بعدد من الفنادق العائمة، وعثر على جثتها ملقاة بجوار الأسانسير بالطابق الخامس، وبفحصها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة.

تفاصيل وفاة راقصة أجنبية في منطقة التجمع

كلفت النيابة بالتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة والتحفظ عليها، وسحب عينة من معدة الراقصة الأجنبية المتوفاة لحسم تعاطيها مواد مخدرة من عدمه، وجرى استدعاء حارس العقار ومكتشفي الحادث، والاستماع لأقوالهم، وأفادوا أن المتوفاة ليس لها علاقة بالجيران، وتخرج وتعود لمسكنها بواسطة سيارة وأنهم لا يعلمون طبيعة عملها أو تفاصيل عن حياتها.

كما أمرت النيابة بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم ووضعها تحت تصرفها، وقررت تشريحها لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن وتسليم الجثة للسفارة التابع لها لإنهاء إجراءات سفر الجثمان لدولة المتوفية.

وكان قد تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من الأهالي بوجود جثة داخل شقة بكمبوند بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة سيدة وجار تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث ورجحت التحريات وجود شبهة جنائية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة عثرت منذ أسبوعين على جثة أستاذة جامعية عمرها 28 سنة متوفاة داخل شقتها بمنطقة التجمع الأول.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا مفاده وجود جثة سيدة داخل شقة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة، أستاذة جامعية بإحدى الجامعات الخاصة، وبإجراء التحريات تبين أن المتوفية كانت تقيم في الشقة مستأجرة منذ نهاية شهر مايو الماضي، وتحفظ رجال المباحث على هاتفها للوصول لأهلها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

حقيقة وفاة الراقصة البرازيلية لورديانا

كانت انتشرت شائعات بأن المتوفاه هي الراقصة البرازيلية لورديانا، ومن جانبها قامت الراقصة الأجنبية لورديانا بنشر صور لها على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام»، وأكدت خلال منشورها أنها تقوم بالرقص في حفل بمدينة شرم الشيخ، وسخرت لورديانا من خبر وفاتها مؤكدة أنها تقوم بإحياء حفل راقص، ولا صحة لخبر وفاتها.