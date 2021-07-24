السبت 24 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع عدد قتلى الفيضانات والانهيارات في الهند إلى 125

الفيضانات
الفيضانات

واجهت فرق الإنقاذ في الهند، صعوبات أثناء الخوض في الوحل والركام اليوم السبت، للوصول إلى عشرات المنازل التي غمرتها المياه مع ارتفاع عدد قتلى الانهيارات الأرضية والحوادث الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في البلاد إلى 125 قتيلا.

وقال خبراء، إن ولاية مهاراشترا تشهد أشد هطول للأمطار خلال شهر يوليو منذ أربعين عاما، وأثر سقوط الأمطار بغزارة لعدة أيام على مئات الآلاف من الناس، كما أن ثمة مخاطر من فيضان مياه أنهار كبرى عن ضفافها.
وذكر مسؤول كبير بحكومة الولاية أن عدد القتلى ارتفع إلى 42 قتيلا في قرية تالي التي تبعد حوالي 180 كيلومترا جنوب شرقي مومباي العاصمة المالية للهند، وذلك مع انتشال أربع جثث أخرى بعد أن سوت انهيارات أرضية معظم المنازل في القرية بالأرض.
وأضاف المسؤول الذي امتنع عن ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام "لا يزال نحو 40 شخصا محاصرين، واحتمالية إنقاذهم ضعيفة لأنهم محاصرون في الوحل منذ أكثر من 36 ساعة".
وأشار إلى أن عمال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا للانهيارات الأرضية في أربع مناطق أخرى بالولاية.

وقالت حكومة مهاراشترا في بيان "جرى إنقاذ حوالي 90 ألف شخص من المناطق المتضررة بالفيضانات".
وتعرضت عدة مناطق على مستوى العالم لأحوال طقس قاسية في الأسابيع القليلة الماضية حيث اجتاحت الفيضانات الصين وغرب أوروبا وهبت موجات حارة على أمريكا الشمالية مما زاد من المخاوف حيال
تأثير تغير المناخ.

يذكر أن الهند عادة ما تشهد انهيارات أرضية وفيضانات خلال موسم هطول الأمطار الموسمية والذي يبدأ من شهر يونيو وحتى سبتمبر من كل عام، حيث تضعف مياه الأمطار البنية التحتية للبلاد.

يذكر أن الهند عادة ما تشهد انهيارات أرضية وفيضانات خلال موسم هطول الأمطار الموسمية، والذي يبدأ من شهر يونيو وحتى سبتمبر من كل عام، حيث تضعف مياه الأمطار البنية التحتية الفقيرة.

حوادث الصين فيضانات العاصمة مياه

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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