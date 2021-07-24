السبت 24 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«مابقتش صعبة».. خطوات تغيير الاسم في السجل المدني

الاسم في السجل المدني
الاسم في السجل المدني

أسماؤنا تلازمنا طوال حياتنا، وهي مفتاح تعارفنا بالآخرين. لكن هناك العديد من الأسماء الغريبة أو الغير مألوفة تعرض أصحابها للتنمر والسخرية، وتصبح عبئًا يحتاج إلى تغييره. 

أصبح تغيير الاسم في الوقت الحالي، في منتهى السهولة، ولا يحتاج إلى تعقيدات روتينية كانت موجودة من قبل. خلال السطور التالية نستعرض خطوات تغيير الاسم بكل سهولة من السجل المدني.

حددت اللائحة التنفيذية، لقانون الأحوال الشخصية الخطوات والأوراق المطلوبة لتقديم طلب تغيير الأسم وهي كالتالي:

كيفية تغيير اسم في السجل المدني للشاب 

• عمل فيش وتشبيه خطوة أولى.

• يتطلب شراء صحيفة الحالة الجنائية.

• تقدم تلك المستندات للسجل المدني الأقرب.

• الانتقال إلى مديرية الأمن التابع لها لاستخراج استعلام ميلاد ووفاة، للتأكد من عدم تشابه الاسم مع أي مولود.

• بعد هذه الخطوة يتم  التوجه للأحوال المدنية، واستخراج شهادة ميلاد جديدة بالاسم المستحدث.

كيفية تغيبر اسم في السجل المدني للأطفال 

في حالة تغيير اسم طفلك في السجل المدني يجب أن تتبع الخطوات التالية:

• الذهاب إلى السجل المدني التابع للمنطقة التي تسكن بها كا خطوة أولي.

• يجب أن تحضر  شهادة ميلاد الأب والأم، وكذلك البطاقة الشخصية المدون بها الاسم الحالي.

• احضار أصل شهادة ميلاد الكمبيوتر الخاصة بالطفل المراد تغيير اسمه.

•  احضار قسيمة الزواج، ولابد من وجود الزوجين أثناء عملية تغيير الاسم.

• تدوين كل البيانات المطلوبة لتغيير اسم الطفل، والتي بعدها يجب على الزوج والزوجة التوقيع على إقرار بتغيير اسم الطفل.

• بعد الانتهاء مما سبق يبدأ السجل المدني في إرسال هذه الأوراق بعد استيفائهما إلى مصلحة الأحوال المدنية التي تقوم بدورها بإرسالها إلى المحكمة التابعة لمكان السكن لإصدار حكم بتغيير الاسم.

• بعد مرور شهر من تاريخ نشر الإعلان بتغيير الاسم، اذهب إلى المباحث الجنائية، للحصول على بصمتك للتأكيد على أن سجلك الجنائي لا توجد به أحكام، وبعد ذلك الذهاب الأحوال المدنية لاعتماد اسمك الجديد، واستخراج بطاقة رقم قومي تحمل الاسم الجديد.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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