«عمليات التعليم» تتابع توزيع مظاريف «الفيزياء» لطلاب «علمي الثانوية»

تتابع غرف العمليات الرئيسية لامتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم وغرف العمليات المحلية بالمديريات والإدارات التعليمية، عملية توزيع مظاريف اسئلة امتحان اسئلة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 في جميع أنحاء الجمهورية من خلال تقنية جوجل إيرث .

وتتم وسط حراسة أمنية مشددة من قبل قوات وزارة الداخلية، عملية توزيع مظاريف امتحانات الثانوية العامة المشمعة بالشمع الأحمر من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان سير الامتحانات بحضور مندوب من المديرية التعليمية وعضو امن وضابط شرطة لاجراء محضر تسلم لرئيس كل لجنة امتحانية، على أن تتم عملية توزيع مظاريف اسئلة الامتحانات ستتم في مدارس القاهرة والجيزة بداية من الساعة الثامنة من صباح اليوم، حفاظا علي سرية الامتحانات .

وتستأنف اليوم السبت تاسع أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة عقب اجازة عيد الأضحى المبارك، أعمال ماراثون امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الداخلية، حيث يؤدي الطلاب اليوم السبت امتحان مادة الفيزياء، ليبدأ الامتحان فى العاشرة صباحا ولمدة ٣ ساعات، دون إضافة أى وقت إضافى للطلاب .

امتحانات الثانوية العامة

ويبلغ إجمالي أعداد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 649 ألفا و387 طالبا وطالبة، منهم 292 ألفا و852 طالبا وطالبة في شعبة العلمي علوم و100 ألف و169 في شعبة الرياضيات و256 ألفا و366 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية، وأن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة وصل إلى 2189 لجنة، منهم 1794 إلكترونية و395 ورقه.

تظريف أوراق أسئلة "البابل شيت"

على صعيد متصل، تستكمل كنترولات الثانوية العامة الرئيسية في القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط ولجان النظام والمراقبة التابعة لها، تظريف أوراق أسئلة "البابل شيت" في المواد التي انتهى الطلاب من أداء الامتحانات بها، لتسفيرها إلى مدينة ٦ أكتوبر التعليمية لتصحيحها إلكترونيا بدون تدخل بشري بواسطة "الماسحات الضوئية"، تمهيدا لإعادتها للكنترولات لرصد نتائج التصحيح لكل طالب وترتيبها في سيديهات النتيجة النهائية.

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 قد انطلقت من يوم 10 يوليو الماضي ويستمر ماراثون الامتحانات حتى يوم 2 أغسطس المقبل .