السبت 24 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 24-7-2021

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس، اليوم السبت الموافق 24-7-2021، نهارا حارًا رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلًا للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ليلا معتدل الحرارة رطبًا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

الإسكندرية 31 23

وادى النطرون 33 24

طنطا 33 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 32 24

بلطيم 32 23

مطروح 31 23

السلوم 32 23

سيوة 36 23

بورسعيد 32 24

دمياط 32 23

الزقازيق 34 24

المنصورة 33 24

الإسماعيلية 34 24

السويس 33 24

العريش 33 24

رفح 33 23

رأس سدر 36 25

نخل 33 19

نويبع 37 28

طابا 36 23

كاترين 31 21

الطور 36 25

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 28

مرسى علم 36 27

الفيوم 36 24

بنى سويف 36 25

المنيا 36 25

أسيوط 37 25

سوهاج 38 26

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 41 28

إدفو 42 29

أبوسمبل 42 29

الوادى الجديد 41 27

شلاتين 37 27

أبو رماد 36 26

حلايب 33 28

رأس حدربة 34 28

رئيس التحرير

وائل لطفي

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