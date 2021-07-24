السبت 24 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة 5 أشخاص إثر تحطم منطاد أثناء هبوطه فى وسط ألمانيا

تحطم منطاد
تحطم منطاد

أصيب 5 أشخاص  عندما اضطر منطاد كان يحملهم في وسط ألمانيا إلى القيام بهبوط اضطراري.
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت الشرطة إن المنطاد ضربته رياح قوية وهو على ارتفاع 400 متر بالقرب من بلدة شلتز الصغيرة في ولاية هيسن.
 

وأشار التحقيق الأولى إلى أن الرياح تسببت في سقوط المنطاد وهبوطه على الأرض.
 

وأصيب شخصان بإصابات خطيرة، وهما امرأة (43 عاما) والتي سحبها المنطاد على الأرض لعدة أمتار وزوجها 44/ عاما الذي أصيب بجروح خطيرة إثر سقوطه من سلة المنطاد.
 

وأوضحت الشرطة أن زوجين آخرين وقائد المنطاد (65 عاما) أصيبوا بجروح بسيطة ويقوم خبراء حاليا بفحص المنطاد لتحديد سبب الحادث.


وعلى صعيد آخر ، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و754511 بعد تسجيل 1919إصابة جديدة.
 

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91520 بعد تسجيل 28 وفاة.

 

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

الاتحاد روسيا الولايات المتحدة المملكة المتحدة مستوى الصين الصينية روسي سحب البرازيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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