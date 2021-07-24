دراسة جديدة: أدوية خفض الكوليسترول قد تقلل من أعراض كورونا

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، ونشرت في مجلة "Plos One" الطبية: أن أدوية خفض الكوليسترول قد تقلل من الأعراض الخطرة للإصابة بفيروس كورونا وبالتالي الحد من الوفيات الناجمة عنه.

ووفقا للدراسة فان المرضى الذين يتناولون أدوية "الستاتين" (statin) لديهم خطر أقل بنسبة 41% للوفاة داخل المستشفى بسبب فيروس كورونا.

كما طبّق فريق البحث في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو نتائجهم الأصلية باستخدام بيانات من سجل أمراض القلب والأوعية الدموية التابع لجمعية القلب الأمريكية، على مجموعة على أكثر من 10 آلاف مريض مصاب بالفيروس في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ووجدت الدارسة أن استخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول قبل دخول المستشفى بسبب كورونا أدى إلى انخفاض بنسبة تزيد عن 50% في خطر الإصابة بعدوى شديدة.

وقالت لوري دانيلز، أستاذ ومدير وحدة العناية المركزة للقلب والأوعية الدموية في جامعة كاليفورنيا، الباحث الرئيسي بالدراسة: إنه عند مواجهة الفيروس في بداية الجائحة، كان هناك الكثير من التكهنات حول بعض الأدوية التي تؤثر على مستقبلات (ACE2) في الجسم، والمهمة للفيروس كي يقتحم الخلايا البشرية، بما في ذلك العقاقير المخفضة للكوليسترول.

وأضافت أن الباحثين والعلماء ظنوا في ذلك الوقت أن العقاقير المخفضة للكوليسترول قد تمنع عدوى الفيروس من خلال آثارها المعروفة المضادة للالتهابات وقدرات الارتباط، والتي يمكن أن توقف تطور الفيروس.

وفي سياق متصل، قال عالم الأوبئة الجنوب أفريقي المعروف سالم عبد الكريم، إن تتبع مصدر كوفيد-19 يجب أن يكون قائما على العلم وموضوعيا ونزيها.

وصرح كريم، وهو الرئيس السابق للجنة الاستشارية الوزارية بشأن كوفيد-19 في البلاد، في مقابلة أجرتها معه مؤخرا محطة ((فونيكس تي في)) التلفزيونية في هونج كونج، أنه من المهم جدا تحديد مصادر الفيروسات الجديدة لأنها تقدم أدلة عما يمكن أن يتوقعه الناس في المستقبل.

ودعا المجتمع الدولي إلى التعامل مع قضية تتبع مصدر كوفيد-19 بطريقة علمية وموضوعية ونزيهة، ومعارضة أي محاولات للتسييس.

وأفاد كريم "يجب أن نفعل ذلك بطريقة صارمة علميا. وهذا ليس وقت المواقف السياسية وتوجيه أصابع الاتهام"، مبينا أن "هذا هو الوقت المناسب للعقول الرائعة للتأكد من أننا نجمع الأدلة العلمية".

وأردف "نحتاج إلى تعاون جميع السلطات. وعلينا القيام بذلك بطريقة شفافة حتى يتسنى لنا استكشاف جميع الاحتمالات المختلفة. ويتم جمع الأدلة ويتم الحصول على الإجابات. ومن مصلحة الجميع الحصول على إجابة ذات مصداقية علمية".

ورحب كريم بقرار هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب أفريقيا بالتصريح باستخدام لقاح كورونافاك، الذي طورته شركة الأدوية الصينية سينوفاك، في جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أن الهيئة قد ضمنت أن الأدوية عالية الجودة وآمنة وفعالة.