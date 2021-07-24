شركات الأغذية تنتقد فوضى «الاستدعاء» بسبب كورونا

تواجه حكومة بوريس جونسون رد فعل عنيف من صناعة الأغذية في بريطانيا حيال قواعد العزل الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسط تحذيرات متزايدة من أن غياب الموظفين سيدفع سلاسل الإمدادات الرئيسية إلى نقطة الانهيار، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



وقد طغى على التخفيف الأخير للقيود المفروضة بسبب الجائحة هذا الشهر، ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتم "استدعاؤهم" عن طريق تطبيق التتبع الخاص بالمخالطين للمصابين بفيروس كورونا من قبل هيئة الصحة الوطنية وطلبمنهم تنفيذ العزل الذاتي، وسط موجة جديدة من الإصابات في جميع أنحاء البلاد.



وقد عطل هذا النظام أجزاء رئيسية من الاقتصاد مثل خدمات النقل وإنتاج الأغذية، مع وجود نقص في بعض المتاجر الكبرى بالفعل.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.