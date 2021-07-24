كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 1600 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ظلت حصيلة الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية أكثر من 1600 إصابة اليوم السبت في الوقت الذي تكافح فيه السلطات لوقف الموجة الرابعة من الفيروس، مع تمديد أكثر القيود صرامة في منطقة سول الكبرى.



وسجلت كوريا الجنوبية 1629 إصابة جديدة بكوفيد19-، من بينها 1573 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 187 ألفا و362 إصابة، وفقا للوكالةالكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.



وأضافت كوريا حالتي وفاة بكوفيد19-، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2068 حالة.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.