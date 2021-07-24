بعد انتشار شائعة وفاة دلال عبدالعزيز .. حسن الرداد: «ارحمونا»

أكد النجم حسن الرداد، أن الأنباء التي ترددت عن وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز "كاذبة"، لافتًا إلى أن حماته لا تزال فى غرفتها بالمستشفى.

ونشر"الرداد" على صفحته الخاصة على "فيس بوك"، قائلا: "ياريت المواقع الصحفية اللي بيكتبوا اي اخبار علشان يعملوا نسب مشاهدة إرحمونا شوية وراعوا مشاعر الناس وعيب على المواقع الكبيرة اللي تناقلت الخبر واللي أصبحت بالنسبة لي صحافة صفراء لا قيمة لها فالخبر المنشور عن حماتي دلال عبد العزيز غير صحيح".

وتابع:‏ "رجاء إحنا المصدر الوحيد لأي خبر يخص الحالة الصحية لـ دلال عبدالعزيز، الأخبار من خلالنا فقط، ‎رامى رضوان أو منى شخصيا".



واختم كلامه معلقا على مروجي الشائعات: "ارحمونا بقى عشان الواحد قرف منكم".

من جانبها، نفت الفنانة نهال عنبر مسئولة الملف الطبى بنقابة المهن التمثيلية أنباء وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.

يذكر أن الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز ترقد فى المستشفى منذ أكثر من 3 أشهر متأثرة بفيروس كورونا، ومنذ هذا الحين وهى تحت الإشراف الطبى، بسبب بعض المشاكل التي تعرضت لها بالرئة والناتجة عن هذا الفيروس اللعين.

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز مستقرة على الأجهزة، مشيرًا إلى أن حالتها تتحسن مع مرور الأيام والدعاء لها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن الفنانة لازالت في حاجة للوضع على جهاز الأكسجين والتنفس الصناعي، موضحًا أن مجهود النفس عالٍ لدى «عبدالعزيز».

وأشار إلى أن فيروس كورونا قد يترك آثار التهابات تليفية تضعف القدرة على الحصول على الأكسجين بعد تعافي المريض، منوهًا إلى أن تلك الآثار قد تستمر لفترات بسيطة أو طويلة المدى.

في نفس السياق، أعلن المتحدث باسم اللجنة العلمية، شارحًا وضع دلال عبد العزيز، أن الـ 10 مصابين بمتلازمة ما بعد الكورونا، لا يصابون بنفس الأعراض ونفس الحدة على حد سواء.

وأضاف أن جزء من المصابين بمتلازمة ما بعد كورونا، يصابون بأعراض خفيفة إلى متوسطة أو حادة ثم تزول، والبعض يصاب بها بصورة متكررة وانتكاسات، والبعض الآخر يصاب بأعراض مزمنة لا تزول.

أكد النادي أن حالة دلال ستسجيب للعلاج وسيتم شفائها بالاستعانة بالأدوية والرعاية اللازمة إلى جانب الدعاء المستمر لها.