حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج النارية السبت 24 يوليو 2021

قدمت عالمة الفلك وخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 24 يوليو 2021 لمواليد الأبراج الفلكية النارية على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل

مهنياً: تستريح من الضغوط وتبدو راضياً عمّا يحصل، فكن متفائلاً بالأفضل واسعَ لتعزيز العلاقات في محيطك المهني.

عاطفياً: تعيش ظروفاً جميلة وداعمة من الشريك ومع معظم من تختلط بهم في حياتك اليومية، وتكون مرتاحاً نفسياً وعاطفياً.

صحياً: الظروف ملائمة للانفتاح على محيطك وللترفيه عن نفسك، فأنت تتمتع بشخصية جذابة.

حظك اليوم الأسد

مهنياً: يسهل لك هذا اليوم الاتصالات وتكون على أتم الاستعداد والتيقظ على الرغم من الضغوط الكبيرة التي تمارَس عليك.

عاطفياً: لا تحاول أن تستخف بآراء الشريك، لأنه قد يفاجئك ويدفعك إلى إعادة النظر في أسس العلاقة بينكما.

صحياً: أنت متعب وتحتاح إلى الكثير من الانتباه لصحتك، فما عليك سوى أخذ قسط طويل من الراحة.

حظك اليوم القوس

مهنياً: يحالفك الحظ ويكافئك على تفهمك للأمور بشكل هادىء وذكي وسوف يفاجئك بتطور سعيد تتوضّح أمامك الرؤية وتمرّ بفترة مهمّة، من الانجازات و الانفراجات.

عاطفياً: تشعر بالحزن لفراق الحبيب ولا تعرف كيف تتعامل مع الوضع الجديد وتعمل المستحيل لاسترجاعه.

صحياً: تصاب بخيبة أمل من أمر ما ما ينعكس سلباً على وضعك الصحي.

صفات أصحاب الأبراج النارية

الصفات التي يشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، والتي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، وهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسؤولية.

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين، ويحبون الظهور وتسليط الضوء عليهم.

يتمتعون بشخصية قيادية تهوى التحكم والسيطرة ويجيد أصحاب الأبراج النارية التواصل الجيد مع الأخرين نظرًا لشخصيتهم الاجتماعية التي تفضل البروز والظهور، ويعيب أصحاب الأبراج النارية عصبيتهم الزائدة فهم أشخاص غالبًا ما تتحكم العصبية في كثير من تصرفاتهم وتسبب لهم الكثير من المشاكل كما يتسمون الاندفاع والتسرع في الحكم.