«مراسلون بلا حدود» تحذف الجزائر من الدول المستخدمة لبرنامج التجسس الإسرائيلى

حذفت منظمة "مراسلون بلا حدود"، اسم الجزائر من قائمة البلدان التي زعمت أنها تمتلك وتستخدم برنامج "بيجاسوس" الإسرائيلي للتجسس.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" نشرت المنظمة توضيحًا مقتضبًا على موقعها قالت فيه: "في البدء قمنا بإدراج اسم الجزائر ضمن قائمة البلدان المتعاملة مع شركة NSO الإسرائيلية المطورة لتطبيق (بيجاسوس). هذا الخطأ الذي نأسف عليه، تم إصلاحه".

وكان سفير الجزائر بفرنسا محمد عنتر داود رفع، باسم الحكومة الجزائرية، دعوى أمام الهيئات القضائية الفرنسية ضد المنظمة بتهمة التشهير.

وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن الدعوى القضائية تتعلق بـ"مزاعم واردة في بيان نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" بتاريخ 19 يوليو 2021 على موقعها الرسمي مفاده أن الجزائر من بين الدول التي تحوز على برنامج "بيغاسوس" وتستخدمه للتجسس على أطراف أخرى".

وأكدت سفارة الجزائر بفرنسا أن "هذه المزاعم المرفوضة علاوة على طابعها التشهيري والمضلل إنما تندرج في إطار تلاعبات المنظمة "مراسلون بلا حدود" المعروفة بتكالبها على الجزائر".

وعلى صعيد آخر، أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود" اعتقال 12 صحفيًا في إثيوبيا وفقًا لما نقله موقع "ستاد دي ميناس" البرازيلي.



ودعت المنظمة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن 12 صحافيًا إثيوبيًا، حيث تم توقيفهم "لردعهم عن التحقيق بشكل مستقل في النزاع في منطقة تيجراي".

وقالت المنظمة في بيان لها: إن معظم الصحفيين، وأحدهم يدير شبكة على موقع "يوتيوب" تنتقد الحكومة، أوقفوا في 30 يونيو في أديس أبابا،.

وأكدت المنظمة أن "الحكومة لم تعط أي مبرر لتوقيفهم حتى الثاني من يوليو، حين أعلنت الشرطة أخيرا أن الصحافيين قيد التوقيف بسبب انتمائهم إلى "مجموعة إرهابية" حظرها البرلمان الإثيوبي مؤخرا، وهي جبهة تحرير شعب تيجراي".