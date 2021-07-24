السبت 24 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

محكمة تأمر قاضيا ينظر فى دعوى طلاق أنجلينا جولى وبراد بيت بالتنحى

أنجلينا جولى وبراد
أنجلينا جولى وبراد بيت

تلقى القاضي الذي ينظر في دعوى الطلاق المريرة بين براد بيت وأنجلينا جولي أمرا بالتنحي بعد أن شكت جولي من عدم حياده.

 

وحسبما أفاد موقع "ديلي ميل"  قضت محكمة استئناف في كاليفورنيا بأنه كان ينبغي للقاضي جون أوديركيرك أن يكشف عن علاقاته المهنية السابقة بمحامين يمثلون بيت في نزاع الزوجين الطويل على حضانة أطفالهما.

 

وانفصل جولي وبيت، اللذان كانا يوما ما أروع ثنائي في هوليوود، في سبتمبر 2016 بعد ما يربو على عشر سنوات من الصداقة وعامين من الزواج. ورفعت جولي دعوى طلاق متذرعة باختلافات لا يمكن تجاوزها.

 

وأُعلن انفصال الزوجين رسميا في 2019 لكن النجمين ظلا منخرطين في معركة على حضانة أطفالهما الخمسة القصر.

 

وجاء في حكم محكمة الاستئناف أن أوديركيرك ارتكب "مخالفة أخلاقية.. قد تدفع شخصا موضوعيا، مدركا لجميع الحقائق، إلى إبداء شك منطقي في قدرة القاضي على أن يكون محايدا. التنحي (عن نظر القضية) مطلوب".


وكان الزوجان استعانا بأوديركيرك، وهو قاض خاص، في محاولة لإبقاء تفاصيل طلاقهما طي الكتمان. ومن المرجح أن يزيد تنحيه من أمد نزاع الحضانة.

 

وقاوم بيت محاولة جولي إبعاد أوديركيرك.

 

وقال متحدث باسم بيت إن الحكم استند إلى مسألة فنية وإن القرار السابق الذي أصدره القاضي بالسماح لبيت بالاشتراك في الحضانة كان بناء على شهادة شهود خبراء.

 

وأضاف المتحدث باسم بيت في بيان: "سنواصل القيام بما هو ضروري من الناحية القانونية بناء على تلك النتائج التفصيلية لما هو أفضل للأطفال".

 

ويشترك بيت وجولي حاليا في حضانة خمسة من أطفالهما الستة. أما السادس، وهو مادوكس المولود في كمبوديا، فيبلغ من العمر 19 عاما ولا يخضع لترتيبات الحضانة.

جولى انجلينا طلاق حكم أنجلينا جولى براد بيت قاضي نظر محكم دعوي طلاق

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

«صحة الإسكندرية»: 37 مصابا بحادث برج العرب يتلقون العلاج في 3 مستشفيات

قناة «ON»: لا صحة للأنباء المتداولة عن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

دبلوماسى بريطانى يدعو بلاده بمكافحة جماعات الإسلام السياسى

الصحة: 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

شركات الأغذية تنتقد فوضى «الاستدعاء» بسبب كورونا

الولايات المتحدة تشن ثاني ضربة جوية على «الشباب» فى الصومال خلال أسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «1»

د. بهي الدين مرسي

تجميل الذات الإنسانية

محمد عبدالعزيز

قراءة متأنية فى أرقام معرض الكتاب

ثروت الخرباوي

سقوط أسطورة المتأسلمين

ماجد حبته

إسرائيل فى الاتحاد الإفريقى!

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

ثروت الخرباوي

لماذا يكره الإخوان ثورة 23 يوليو؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «2-2»

صور

«عيد الشقيانين».. فئات محرومة من الإجازة واحتفالات الأضحى (صور)

فى ذكرى ثورة يوليو.. المواطنون يزورون ضريح الزعيم جمال عبدالناصر (صور)

مباراة تعادل الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: لقاح «فايزر» يمنع خطر كورونا وليس فعالا ضد الإصابة

تفاصيل عودة إسرائيل للاتحاد الأفريقى بعد 20 عامًا من الإطاحة بها

تسجيل 130 إصابة بكورونا فى موريتانيا