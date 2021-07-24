محمد جمعة ينتهى من تصوير مشاهده فى فيلم «الجريمة»

يعيش الفنان محمد جمعة حاليًا حالة من النشاط الفني، حيث يشارك في موسم الصيف لهذا العام بعملين سينمائيين هما "الجريمة" و"تماسيح النيل"، وآخر درامي هو مسلسل "الحرامي 2"، بالإضافة إلى العرض المسرحي "أبو العربي".

وقال محمد جمعة، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه انتهى مؤخرًا من تصوير مشاهده في فيلم "الجريمة" بطولة أحمد عز، وماجد الكدواني، ومنة شلبي، وسيد رجب، ومن إخراج شريف عرفة، لافتًا إلى أنه يجسد خلال أحداثه دور غفير "شاليه" يدعى توفيق، حيث تدور أحداث الفيلم حول جريمة قتل تقع داخل هذا الشاليه الذي يعتبر محور أحداث الفيلم.

وأضاف "جمعة"، أن العمل ينتمي لنوعية أفلام الإثارة والتشويق، حيث يتورط أحمد عز خلال أحداث الفيلم في جريمة كبرى تجعله يعترف على عدد آخر من الجرائم التي ارتكبها، منوهًا بأن الفيلم يعتبر التعاون الرابع له مع النجم أحمد عز، لافتًا إلى أنه لم يتحدد حتى اليوم موعد طرح الفيلم في دور العرض السينمائي.

وعن فيلم "تماسيح النيل" للمخرج سامح عبد العزيز، والذي يشارك في بطولته مع عدد من نجوم الكوميديا هم حمدي الميرغني، وخالد الصاوي، ومصطفى خاطر، وبيومي فؤاد، وسامية الطرابلسي، وكريم عفيفي، وهنادي مهنا، ومحمد ثروت، وسليمان عيد، لفت جمعة إلى أنه يتبقى له يوم واحد تصوير وينتهي من مشاهده بالكامل في العمل، ومن المنتظر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائي.

ونوه بأنه يترقب عرض أحدث أعماله الدرامية "الحرامي 2"، والمقرر عرضه في شهر أغسطس المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية، وهو من بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، وأحمد داش، ورنا رئيس، وكارولين عزمي، من تأليف أحمد فوزي صالح، وإخراج أحمد الجندي، فضلًا عن مشاركته في العرض المسرحى "أبو العربي" من بطولة هاني رمزي، من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، ويشارك في بطولتها داليا البحيري، وأحمد فتحي، وحجاج عبد العظيم، وليلى عز العرب، وعمرو عبد العزيز، ونخبة من الشباب، لافتًا إلى أن فكرة المسرحية لا تتشابه مع فكرة الفيلم الذي قدمه الفنان هاني رمزي في عام 2005.

وعن الجزء الثاني من مسلسل "هجمة مرتدة"، قال محمد جمعة: "إنني لا أعرف حتى اليوم أسماء أبطال الجزء الثاني من المسلسل أو أي تفاصيل خاصة بالعمل الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، وهل سيكون امتدادًا للجزء الأول أم لا، وقد يكون الجزء الثاني من المسلسل قصة جديدة تمامًا، وحتى اليوم لم يتحدث معه أحد حول هذا الأمر".

وعبر "جمعة" عن أمله في أن يخوض تجربة تقديم البرامج التليفزيونية، وأنه لن يتردد في خوض التجربة حال توافر فكرة مناسبة يطل بها على الجمهور، وأن تكون تلك الفكرة جديدة ومختلفة عن نوعية البرامج التي تعرض على شاشة التليفزيون حاليًا.

وأشار إلى أن المسرح وصناعة السينما تأثرًا كثيرًا طوال الفترة الماضية بسبب تراجع أعداد الجمهور بسبب تأثير أزمة كورونا، وتشهد المسارح وصالات العرض حاليًا إقبالًا جماهيريًا مع تراجع أعداد إصابات كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.