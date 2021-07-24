السبت 24 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ليلى عز العرب تبدأ تصوير فيلم «حامل اللقب» فى أغسطس المقبل

ليلي عز العرب
ليلي عز العرب

تبدأ الفنانة ليلى عز العرب تصوير مشاهدها في فيلم (حامل اللقب) في أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن العمل تأجل تصويره أكثر من مرة بسبب انشغال أبطال الفيلم بارتباطات أخرى.


وقالت ليلى عز العرب، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنها بدأت التحضير لدورها في الفيلم، حيث تجسد دور والدة الفنانة دينا الشربيني، لافتة إلى أن أحداث العمل تدور في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، ويعتبر أول فيلم يظهر فيه هشام ماجد بدون صديقه "شيكو" خاصة بعد شهرتهما في الأعمال التي قدمها الثنائي معا.


ولفتت إلى أنها تشارك حاليا في عروض مسرحية "أبو العربي" مع الفنان هاني رمزي، كما أنها بدأت مؤخرا تصوير مشاهدها في مسلسل "السيدة زينب" للمؤلف أحمد صبحي، والمخرج محمد النقلي، وتشارك في بطولته بصحبة عدد من النجوم وعلى رأسهم سوسن بدر، ومحمود عبد المغني، حسام داغر، وأحمد وفيق، منوهة بأنه من المقرر عرض المسلسل في موسم الشتاء المقبل.


وأوضحت أن المسلسل تدور أحداثه في 60 حلقة، في إطار اجتماعي مشوق حول حي السيدة زينب، وتجسد خلاله دور سيدة من طبقة أرستقراطية تنتمي للأحياء الراقية.


وأشارت ليلى عز العرب إلى أنها تحضر أيضا لتقديم برنامج تليفزيوني جديد حول المرأة والرجل ووجهات نظر كل منهما في المواقف المختلفة، حيث تتبنى خلال حلقات البرنامج مواقف ووجهات نظر المرأة، فيما يتناول مذيع آخر وجهة نظر الرجل وآرائه، لافتة إلى أن البرنامج يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين.


وعن مدى تأثير العمل الإعلامي على مسيرة الفنان الذي يخوض تجربة تقديم البرامج التليفزيونية، أشارت ليلى عز العرب إلى أن العمل الإعلامي لا يؤثر سلبا بأي شكل على مسيرة الفنان وارتباطاته الفنية سواء في تصوير الأعمال الدرامية أو السينمائية أو المسرحية، بشرط أن ينظم الفنان وقته بشكل جيد ويقوم بتحديد أولوياته، فالفنان حينما يرتبط بتقديم عرض مسرحي تكون الأولوية للمسرح لأنه مرتبط بوقت للعرض والجمهور، ويكون تصوير الأعمال السينمائية أو الدرامية والبرامج في أوقات أخرى بعيدا عن الوقت المخصص للمسرح.

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